El presidente de la UD Las Palmas encabezará la representación del club en el homenaje a Jesús de Miguel

La UD Las Palmas estará presente en el acto en memoria de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido el pasado martes, que se celebrará este sábado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

La expedición amarilla estará encabezada por el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, acompañado por el vicepresidente, Nicolás Ortega; Daniel Carnevali, embajador, Larry Álvarez, director de Comunicación y RRII; Fran Díaz Brito, director de Proyectos de la Fundación, y Paquito Ortiz, responsable de Innovación de la Fundación.

Asimismo, asistirán el entrenador del primer equipo, Albert Sánchez, junto a los cuatro capitanes de la plantilla: Kirian Rodríguez, Álex Suárez, Sandro Ramírez y Enzo Loiodice.

«La UD Las Palmas quiere acompañar al CD Tenerife, a los familiares, amigos y compañeros de Jesús de Miguel, trasladándoles su cariño, respeto y solidaridad en estos momentos de profundo dolor», han expresado en un comunicado.