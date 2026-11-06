Alexia Rivas desvela su cita secreta con Carlo Costanzia en Ibiza y confiesa por qué no hubo una segunda: «Me pareció soso»

Alexia Rivas ha sacado a la luz que tuvo una cita con Carlo Costanzia. Y no lo ha hecho precisamente porque ella quisiera comentarlo públicamente, sino porque su amiga y compañera Marta López le ha preguntado, de manera inesperada y en riguroso directo desde el plató de La tarde se mueve, que por qué nunca ha contado que tuvo algo con el hijo de Mar Flores en el pasado. La periodista, lejos de ocultarlo, ha respondido con la mayor sinceridad posible y, aunque se ha mostrado visiblemente descolocada en un principio, ha tomado la palabra para admitir que la información era cierta.

«Yo de verdad que me quedo tiesa. A ver, os voy a explicar. Yo no he tenido nada con Carlo, pero sí que es verdad que en su día tuvimos una cita», comenzaba a contar. Según ha explicado, se conocieron a través de una aplicación exclusiva para personas famosas o conocidas, donde hicieron match y decidieron conocerse en persona. «Quedamos en Ibiza para tomar algo. Fue cuando yo salí de Supervivientes y él acababa de grabar la serie Toy Boy», añadía.

A la cita no acudieron los dos solos. Alexia ha contado que ella fue con su mejor amiga y que Carlo hizo lo mismo con otro amigo. Estuvieron los 4 juntos y, cuando terminaron, la mencionada volvió a su hotel con muy pocas ganas de repetir la experiencia. «Él me escribió para preguntarme si quería tomar luego algo los dos solos. Y yo le dije que no. No quería nada más. No era mi tipo, no me gustó. Era un poco tieso. Me pareció soso, la verdad», sentenciaba, dejando más que claro que entre ellos nunca surgió nada más. «Yo no me enamoré y él tampoco se enamoró de mí», aclaraba.

Como no podía ser de otra manera, sus declaraciones no pasaron desapercibidas para ninguno de los colaboradores del programa. De hecho, Leticia Requejo dejaba entrever que no se llegaba a creer que no hubieran mantenido relaciones sexuales, ya que Alejandra Rubio ya contó que en su primera cita juntos culminaron. Un patrón que Alexia ha dejado bastante claro que no repitió con ella. «Que Alejandra se morreara en un centro comercial y luego tuviera un hijo en un mes no significa que yo lo tenga que hacer. Y me parece estupendo, porque luego al final se enamoraron. Pero yo no», sentenciaba.

En tono bromista, José María Almoguera insinuaba que quizá Carlo Costanzia dio calabazas a Alexia y que de ahí venía su actitud hacia Alejandra Rubio. «De ahí tu inquina», decía entre risas. Un asunto que Alexia cerraba con total naturalidad, señalando que no le había importado contarlo, pero que no había mucho más que decir al respecto.