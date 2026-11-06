Nos toca despedirnos de las botas y las zapatillas: Dua Lipa acaba de enseñar los zapatos más elegantes para usar con jeans este invierno

La llegada de la temporada otoño/invierno invita a renovar el armario y buscar nuevas propuestas para actualizar los looks de todos los días. Si nos guiamos por tendencias, Dua Lipa acaba de enseñar los zapatos más elegantes que llevarás esta temporada. Y es que al bajar las temperaturas, los zapatos se convierten en protagonistas de los estilismos, ya que permiten sumar personalidad, elegancia y comodidad a cualquier conjunto.

Esta temporada, los estampados animales vuelven a ganar terreno, especialmente el de cebra, una alternativa sofisticada que rompe con los clásicos tonos neutros. Inspirados en el estilo de Dua Lipa, los zapatos con rayas blancas y negras prometen transformar los jeans en los grandes aliados del invierno. A la hora de renovar el calzado para los meses más fríos, no todo tiene que limitarse a las tradicionales botas negras, los mocasines marrones o las zapatillas deportivas. Incorporar diseños originales es una excelente manera de darle un giro a las prendas que ya forman parte de tu armario.

Adiós botas: los zapatos más elegantes de Dua Lipa

El estampado de cebra aparece como una de las apuestas más interesantes para quienes buscan un equilibrio entre elegancia, modernidad y un toque audaz. Dua Lipa ya demostró cómo llevar esta tendencia con mucho estilo al combinar unos sofisticados stilettos de animal print con jeans de denim oscuro y una chaqueta de terciopelo.

Su elección confirma que un calzado llamativo puede convertirse en el protagonista absoluto de un conjunto, incluso cuando se combina con prendas básicas.

Según Grazia Magazine Internacional, estos estampados tienen la nitidez de una fotografía en blanco y negro, pero aportan un toque de personalidad a los vaqueros más clásicos. Para este invierno, los zapatos de cebra son una alternativa ideal para actualizar los looks urbanos, sumar personalidad a los outfits de oficina y conseguir estilismos nocturnos llenos de sofisticación.

Los zapatos con estampado de cebra que marcan tendencia

La cantante británica volvió a demostrar su capacidad para anticiparse a las tendencias con una combinación que no pasó desapercibida durante una salida nocturna en Nueva York.

Para la ocasión, eligió unos stilettos La Pigalle de Christian Louboutin con estampado de cebra, caracterizados por su punta fina y su elegante silueta.

«Los combinó con una chaqueta de terciopelo adornada de Chloé, jeans oscuros de corte recto y un bolso acolchado de Chanel», afirma Grazia Magazine Internacional.

El resultado fue un estilismo sofisticado que mezcla prendas clásicas con un calzado protagonista. La clave de su elección está en el contraste: mientras los jeans y la chaqueta mantienen una estética sobria, las rayas blancas y negras aportan movimiento y personalidad.

Las características de los zapatos con estampado de cebra

Diseño bicolor: combinan rayas blancas y negras que generan un contraste visual elegante y llamativo.

Estética sofisticada: el estampado aporta personalidad sin necesidad de recurrir a colores demasiado estridentes.

Versatilidad: quedan bien con jeans, pantalones de vestir, faldas y vestidos.

Distintas siluetas: se pueden encontrar en stilettos, bailarinas, mocasines, sandalias, botas y zapatos slingback.

Texturas especiales: los acabados de pelo corto o efecto pony aportan profundidad y una apariencia más lujosa.

Efecto protagonista: permiten transformar un conjunto sencillo en un estilismo mucho más elaborado.

Inspiración atemporal: aunque ganan protagonismo esta temporada, su combinación de blanco y negro facilita incorporarlos al armario durante diferentes épocas del año.

Ideas de looks para combinar los zapatos de cebra de Dua Lipa

Con jeans rectos y blazer negro para una salida nocturna

La combinación más fiel al estilismo de la cantante consiste en llevar unos stilettos de cebra con jeans rectos de denim oscuro y un blazer negro.

Se puede sumar una camiseta básica, un bolso pequeño de hombro y pendientes dorados. Es una alternativa elegante para una cena, una cita o un evento informal.

Con jeans wide leg y un sweater de punto para todos los días

Para conseguir un conjunto cómodo y moderno, los zapatos de cebra pueden combinarse con jeans de pierna ancha y un sweater oversize en color gris, beige o negro. Una cartera estructurada y un abrigo largo completan el outfit.

Con pantalón de sastre para ir a la oficina

Los mocasines o zapatos de tacón bajo con estampado de cebra son perfectos para actualizar un conjunto de oficina. Se pueden llevar con pantalones de traje negros, una camisa blanca y un tapado de líneas rectas. El calzado aporta un detalle original sin perder elegancia.

Con minifalda y medias negras para una ocasión especial

Para un look más atrevido, los stilettos de cebra quedan muy bien con una minifalda negra, medias opacas y una blusa de satén. Una chaqueta de cuero y un bolso pequeño permiten conseguir una estética urbana y sofisticada.

Con jeans y abrigo camel para un look elegante

El camel es uno de los tonos que mejor acompaña al blanco y negro. Combinar unos zapatos de cebra con jeans azules, un sweater color crema y un abrigo largo camel es una excelente opción para un almuerzo, una reunión o una jornada de compras.