La desorbitada cifra que Alexia Rivas pagó para que le quitasen el mal de ojo: «Todo lo que tengo»

Alexia Rivas ha sorprendido al revelar una experiencia personal que, según ha contado públicamente, la llevó a gastar una cantidad considerable de dinero para eliminar lo que le aseguraron que era un «mal de ojo». La confesión se produjo durante su participación en el programa El tiempo justo, donde relató con detalle el episodio que vivió hace apenas unos meses y que la dejó profundamente inquieta.

Durante la conversación, la comunicadora explicó que todo ocurrió tras escuchar el testimonio de una persona que afirmaba haber sido sometida a un exorcismo. Ese relato fue el detonante para que Rivas compartiera una experiencia propia que, sin llegar a extremos tan dramáticos, también la enfrentó a una situación inesperada. Según relató, una mujer con supuestas capacidades para percibir energías negativas le aseguró que estaba siendo víctima de brujería.

La periodista afirma que ese momento fue especialmente impactante. Según su explicación, se encontraba con una amiga cuando esta la presentó a otra mujer que, según decía, era capaz de «ver cosas». Fue entonces cuando esa persona se dirigió directamente a ella con una advertencia que la dejó completamente desconcertada: le aseguró que alguien le había hecho brujería y que sufría mal de ojo.

El dinero que pagó Alexia Rivas

Alexia Rivas reconoce estaba muy asustada. Aunque inicialmente dudó de la situación, admite que el miedo terminó imponiéndose cuando la supuesta especialista le explicó que esa energía negativa podía estar afectando incluso a su estabilidad profesional.

En ese contexto, Alexia ha confesado que llegó a sentirse muy inquieta ante la posibilidad de que algo estuviera influyendo de forma negativa en su vida personal o laboral. Aquella advertencia, unida al tono de seguridad con el que se le transmitió el mensaje, fue lo que terminó generándole una preocupación real.

La mujer que le había alertado sobre el supuesto mal de ojo no se limitó a describir el problema. También le ofreció una solución inmediata para eliminar esa influencia negativa mediante un servicio específico destinado a limpiar ese tipo de energías.

Finalmente optó por la segunda opción, movida principalmente por la incertidumbre. Según explicó con cierta ironía, prefirió actuar antes que quedarse con la duda. «Yo dije: por si acaso pago y que me quiten todo lo que tengo aquí. Mejor prevenir que curar», le ha contado a Joaquín Prat. Ese gesto de precaución tuvo un coste económico considerable: el proceso para eliminar el supuesto mal de ojo le costó 300 euros.

La confesión de Alexia Rivas

La confesión ha generado una notable curiosidad entre los seguidores de la colaboradora y entre los espectadores que siguen su trabajo en televisión. La propia Alexia ha descrito la experiencia con naturalidad, reconociendo que en aquel momento se encontraba especialmente sensible ante la advertencia que había recibido.

Aunque el episodio ocurrió hace aproximadamente tres meses, ha sido ahora cuando ha decidido hacerlo público. La anécdota se ha sumado así a otras historias personales que la periodista ha compartido en distintos espacios televisivos y en sus redes sociales, donde mantiene una relación directa con sus seguidores.

Más allá de la sorpresa que ha causado la cifra que pagó por el supuesto ritual, su relato también refleja cómo, en determinadas circunstancias, incluso personas acostumbradas a la exposición pública pueden verse influidas por situaciones inesperadas que generan inquietud o incertidumbre.

La otra noticia sobre Alexia Rivas

La actualidad de Alexia Rivas no solo ha estado marcada por esa confesión. Coincidiendo con el arranque de una nueva edición de Supervivientes en Telecinco, la periodista también ha recordado públicamente su propia participación en el programa.

A través de sus redes sociales, Alexia ha decidido echar la vista atrás para rememorar la experiencia que vivió en Supervivientes 2021, una de las etapas televisivas que, según ha explicado en varias ocasiones, marcó profundamente su trayectoria personal.

Han pasado ya cinco años desde aquella edición en la que el concurso se desarrolló en Honduras y que terminó con la victoria de Olga Moreno. La final estuvo muy disputada y reunió también a otros participantes destacados como Gianmarco Onestini, que quedó en segunda posición, Melyssa Pinto, tercera clasificada, y Lola Mencía, que terminó en cuarto lugar.

En aquella edición, Alexia permaneció en el concurso durante 35 días. Su paso por la isla, sin embargo, no fue sencillo desde el principio. Durante la primera semana atravesó un momento especialmente complicado debido a problemas con la alimentación que incluso hicieron temer por su continuidad en el programa.

La tertuliana de El tiempo justo ha recordado que durante esos primeros días era incapaz de ingerir alimentos con normalidad, una situación que obligó al equipo médico del programa a vigilar su estado de cerca. A pesar de esas dificultades iniciales, finalmente consiguió adaptarse a las duras condiciones del reality y continuar su participación.

Entre recuerdos de su aventura televisiva y confesiones inesperadas sobre episodios personales, Alexia continúa siendo una de las colaboradoras más famosas de Telecinco, de ahí que los mejores medios estén tan pendientes de ella.