El presidente del sindicato de árbitros debutará en un partido del Barcelona en el VAR esta temporada

Valentín Pizarro Gómez, presidente del sindicato de árbitros (AESAF), debutará este sábado en un partido del Barcelona como colegiado de VAR. Será a las 21:00 horas en el Camp Nou contra el Deportivo Alavés, correspondiente a la undécima jornada de Liga. El árbitro de campo será Adrián Cordero Vega.

Pizarro Gómez es el presidente del sindicato de árbitros que el pasado mes de mayo presentó dos denuncias contra el Real Madrid, Florentino Pérez y Real Madrid TV ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Será la primera vez que Pizarro Gómez esté en un partido del Barcelona desde el VAR esta temporada. También debutará Cordero Vega como árbitro principal con el conjunto culé este curso. Un partido ante el Alavés en el primer partido tras la derrota en el Clásico la semana pasada.

Pizarro Gómez sí estuvo en el VAR en varios partidos del Barcelona del curso pasado, como en la derrota contra el Alavés en la jornada 36. También en el Osasuna 1-2 Barcelona, Barcelona 4-1 Espanyol, Athletic 0-1 Barcelona, Elche 1-3 Barcelona, Villarreal 0-2 Barcelona, Celta 2-4 Barcelona y Oviedo 1-3 Barcelona.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟭 | SÁBADO 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del sábado 31 de octubre en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/pKKdTWHe3Z #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF https://t.co/ljfu19hM9m — RFEF (@rfef) October 30, 2026

De Burgos arbitrará el Levante – Atlético

El resto de designaciones arbitrales para los partidos de Liga de este sábado ya se conocen. Importante partido del Atlético de Madrid contra el Levante, ya que si ganan serán líderes de manera provisional. Ricardo De Burgos Bengoechea será el árbitro de este partido con Cuadra Fernández en el VAR.

Busquets Ferrera arbitrará el partido entre Betis y Málaga con Iglesias Villanueva en el VAR. El Rayo Vallecano – Celta de Vigo será dirigido por Manuel J. Orellana y en el VAR estará Iván Caparrós.