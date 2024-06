Paco González, director y conductor de Tiempo de Juego en la Cadena Cope, explotó contra Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, tras unas polémicas palabras del socialista, que llegó a referirse a él como faltón, aunque luego lo matizara. El feroz ataque del periodista ha recibido también respuesta del político, que lejos de entrar al trapo ha preferido presumir de valores y zanjar el tema, que ha dado muchísimo que hablar en redes sociales y medios de comunicación.

«En mi familia me enseñaron el significado de las palabras respeto y dignidad. Que nadie espere de mí otra cosa», escribe el presidente del Principado de Asturias sin mencionar directamente a Paco González ni sus palabras en la Cadena Cope, pero obviamente refiriéndose al ataque recibido por el asturiano en antena durante su programa.

Paco González explotó

«Te lo voy a decir muy clarito, Barbón. Cuando hablen los mayores te callas la boca. Seguramente te lo dijeron más de una vez en el colegio o en tu casa, pues ahora te voy a decir lo mismo. Cuando tú te limpiabas los mocos en las mangas de tu jersey en el colegio (te saco más de 12 años), yo ya presumía de Asturias en un micrófono para toda España. Cuando hablemos los mayores, te callas. ¿Vale, Barbón?», comenzaba el comunicador.

«No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puñetera vida que me des lecciones de cómo es de trabajadora y humilde la gente de Asturias. En tu puñetera vida me vuelvas a decir eso echándomelo en cara como si yo no supiera como es la gente en Asturias, en tu puñetera vida, Barboncito. Cuando tú ni eras un espermatozoide, yo llevaba años yendo con mi padre a cuatro muros que quedaban en pie todavía de una casina de 20 metros cuadrados en la que vivía mi padre, sus hermanos y sus padres, es decir, mis abuelos. Ocho personas en 20 metros cuadrados, sin tabiques ni paredes, con camastros repartidos como buenamente podía», añadía Paco González, que llegó a llamar «lamefalcon» al presidente del Principado de Asturias.

El periodista está indginado por las palabras de Barbón, al que advierte: «No me hables a mí de humildad y de los orígenes humildes de los asturianos, no se te ocurra volver a hablarme de eso en la vida. Mide tu despacho y sabrás lo que es ocho personas viviendo. No te voy a tolerar que me hables de gente trabajadora y humilde. Criaron una familia de cinco hijos. No me vengas a dar ninguna lección de mierda demagógica política, esa te la guardas para ti y para los tontos que te crean. Estoy caliente, ¡eh! Que te quede muy claro Barbón, Barboncito».

Las palabras de Barbón

«‘Asturias no puede presumir de mucho’, dice. Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores solidaria, que se está labrando su futuro… y que no somos unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo», dijo el presidente sobre unas palabras de Paco González en la radio acerca del Oviedo y el ambientazo en el Carlos Tartiere.

«Aclaro algo: la afirmación me ofendió por lo que supone trasladar una imagen de Asturias que no comparto. Dicho esto también reconozco que lo de ‘faltosos’ se puede interpretar como una falta de respeto y no es mi forma de ser ni de actuar. Así que esa referencia la retiro. Asturias, nadie lo puede olvidar, ha pasado por todas las grandes reconversiones que se han dado en España», puntualizaba.

«Hemos sufrido mucho, sí, muchos de los hijos de Asturias (también mis hermanos) tuvieron que irse fuera. Pero hoy somos una Comunidad que se está intentando crear su futuro. Por eso crece la creación de empresas, por eso hoy tenemos el menor número de parados para un mes de mayo desde 2008 y el mayor número de personas trabajando desde mayo de 2009. Por eso estamos mejor conectados que nunca en la historia, con el AVE y 29 conexiones directas desde nuestro aeropuerto. Por eso atraemos nuevas inversiones y por eso hemos pasado de tener 2 centros de I+d+i a tener 14 en cinco años. Por eso tenemos cada vez más empleo tecnológico. Esa es la Asturias que estamos construyendo», finalizaba.