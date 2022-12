La prensa mundial llora la muerte de Pelé

El mundo del deporte se unió en la tarde y noche del jueves para despedir a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, tras la muerte de la leyenda del fútbol a los 82 años, en un hospital de Sao Paulo. El astro brasileño recibió el reconocimiento de todas las partes del planeta, algo que se confirma a la mañana siguiente, con el homenaje unánime por parte de los principales diarios deportivos, y también generalistas, a nivel mundial.

La sonrisa de Pelé marcó el fútbol casi tanto como su talento, y sus triunfos son las imágenes que se reflejan en las portadas de los principales países con tradición futbolística en el mundo. En Francia, L’Equipe dedica una bonita portada a O Rei, con una fotografía suya de joven, en color y con la camiseta de Brasil, junto con el mensaje que le acompaña como principal. «Él era un rey», se puede leer en el conocidísimo y reputado diario galo.

En Italia, el Corriere dello Sport también dedica, como no podía ser de otra manera, su portada a Edson Arantes do Nascimento en el día posterior a su fallecimiento. «O Rei ha muerto», escriben, con el sobrenombre por el que también fue conocido Pelé, fruto de sus numerosos triunfos. Tuttosport, con una fotografía del crack en blanco y negro tras una victoria, también se anima a ‘coronar’ al personaje fallecido como O Rei en su portada.

The Sun, en Inglaterra, utiliza una de las instantáneas más reconocidas de Pelé, con Brasil y celebrando levantado por uno de sus compañeros tras un gol, junto con el mensaje «King of Football» –rey del fútbol– en gran tamaño en una bonita portada. The Guardian, por su parte, opta por otra fotografía icónica, en su caso en blanco y negro, y las fechas de nacimiento y muerte de Pelé, 1940 y 2022.

En España, los principales medios deportivos optan también por el sobrenombre O Rei, que se le brindó a Pelé, como homenaje póstumo a la leyenda, mientras que el diario Marca coloca el nombre, Pelé, por el que era conocido Edson Arantes do Nascimento, en un tamaño sideral, con el mensaje «nunca antes cuatro letras fueron tan grandes».

Brasil y Argentina, unidos por Pelé

Brasil, país de nacimiento de Pelé y en el que jugó y permaneció la inmensa mayoría de su vida, tiene en O Globo al principal medio que llora la muerte de su gran ídolo. «Muere Pelé, el rey inmortal del fútbol, a los 82 años», escribían en su portada digital tras conocerse el fallecimiento. En Argentina, país rival pero hermanado debido a los acontecimientos y a la buena relación con Pelé con Diego Armando Maradona, podemos leer una portada sincera en el Diario Olé. «Dolor mundial: murió Pelé».