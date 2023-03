A Joan Laporta no paran de acumulársele los problemas. El Caso Negreira se está transformando en una bola de nieve que no para de crecer a medida que pasa el tiempo y avanza, las noticias se suceden y no paran de salir nuevas informaciones al respecto en torno a Enríquez Negreira y su hijo, los árbitros y diferentes pagos, cada vez son más los personajes de esta historia que alzan la voz para dar su versión. El presidente del Barcelona ya planea cuáles serán los siguientes pasos para aclarar todo lo que les rodea con el Caso Negreira.

En cuanto a lo más inmediato, Joan Laporta ha dado un paso al frente y está dispuesto a dar explicaciones a sus socios sobre el Caso Negreira… aunque no dará la cara. El mandatario culé ha tomado la decisión de comunicarle a su masa social más importante los avances y explicaciones de la trama que tiene al club en el ojo del huracán durante las últimas semanas, aunque lo hará a través de una carta.

La misma no sólo la hará llegar a los socios, más de 140.000 según los últimos datos del club, sino que también la enviará a sus diferentes patrocinadores, inversores y los organismos deportivos competentes, como puede ser la patronal o la Federación. Hay alguno que otro, como Goldman Sachs, que se ha cansado de esperar y durante esta semana se presentará en el Camp Nou para escuchar cara a cara y a viva voz de Laporta las explicaciones sobre el Caso Negreira.

Pero en la misiva el Barça mantendrá la postura que viene repitiendo desde que explotó la bomba: seguirá defendiendo la inocencia del club y explicará los pasos que acometerán para defender y demostrar que el Barcelona no ha realizado estos pagos a José María Enríquez Negreira durante su vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante más de 15 años.

Rueda de prensa tras Semana Santa

Aunque éste no será el único paso que dé el presidente culé. Según Esport3, Laporta tiene previsto dar una rueda de prensa en la que explicará con todo lujo de detalles todo lo que concierne al Caso Negreira públicamente, ante los medios. Será el próximo miércoles 12 de abril, aún más de dos semanas por delante y más de un mes desde que explotara toda la polémica sobre los pago del club al ya exvicepresidente del CTA.

Está por ver si Laporta accederá o no a las preguntas de los periodistas tras su comparecencia en la que intentará defender la «honorabilidad» del Barcelona, como ha reiterado en varias ocasiones, y justificará esos supuestos pagos de más de siete millones de euros a Enríquez Negreira. «La campaña que estamos sufriendo no es casualidad y tiene como objetivo desestabilizar a corto plazo al equipo y a medio plazo controlar y quedarse con el Barça. Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo quieren orquestar esta campaña», fueron las últimas palabras del presidente al respecto, justo antes del Clásico, y ahora al fin dará la cara para explicar todo lo que salpica al Barcelona en estos momentos.