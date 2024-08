Piqué promete dar abonos gratis ante el fiasco de su Andorra

Gerard Piqué saca una nueva idea para intentar reflotar al Andorra, el equipo que jugará esta temporada en Primera RFEF -tercera categoría del fútbol español- y que descendió hace unos meses de Segunda División pese a la ambición del ex jugador del Barcelona. En un contexto de un equipo con poca afición y sin cumplir los objetivos que el propio Piqué se puso, ahora Gerard se inventa los abonos gratis para que la gente pueda ir a ver al Andorra esta temporada.

El conjunto del Principado -que juega en las categorías del fútbol español- se inventa una iniciativa que es beneficiosa para muchos aficionados, pero que refleja también la falta de hinchada que tiene este equipo. En concreto, todos los aficionados del Andorra que asistan a todos los partidos de esta temporada (19 en total), tendrán el abono gratis la siguiente temporada (2025/26). Es decir, si esta temporada acudes a todos los encuentros en el Estadio Nacional de Andorra, el siguiente curso futbolístico podrás tener el abono gratis, ya esté el club en Segunda División, en Primera RFEF o en Segunda RFEF.

Esta medida es evidentemente una buena noticia para los aficionados, pero tiene un claro sentido: buscar hinchas, ya que el Andorra no es que tenga muchos. Cabe recordar que este club era hasta hace unos años un equipo humilde que jugaba en las categorías inferiores del fútbol catalán. Lo compró Piqué, puso mucho dinero y logró ascender a Segunda División -donde aguantó dos años-, pero no tiene una masa social importante.

Así, para que pueda haber un ambiente decente en sus encuentros, el Andorra hace esta novedosa campaña de abonados que económicamente no es rentable, pero eso no es problema en un club dominado por la empresa Kosmos de Piqué, que en temas de dinero no tienen complicaciones. Además, aquellos abonados que acudan a un mínimo de 12 partidos y liberen su asiento en los encuentros a los que no vayan tendrán ventajas como descuentos en la camiseta del equipo.

Salvo el Amorebieta, que jugó el año pasado en Segunda en un estadio que no era el suyo, el Andorra fue el club que menos aficionados tuvo en sus encuentros. Bien es verdad que el coqueto Estadio Nacional de Andorra tiene poco aforo, con 3.347 asientos, pero es que la asistencia media fue de 2.057 espectadores, es decir, un 61% del aforo total. El Andorra no fue ni capaz de llenar un estadio tan pequeño.

El Andorra, juguete de Piqué

El Andorra jugará en el grupo I de la Primera RFEF tras su descenso el año pasado de Segunda División. Este es uno de los juguetes que Piqué se compró en el deporte, como también fue el caso de la Copa Davis de tenis, abandonada pocos años después. En el Andorra sigue, pero mucho caso no le hace. Por ejemplo, el año pasado dejó una imagen clarísima de lo que le importa a la hora de la verdad este club: mientras descendía de categoría (con lo que eso suponía, pasar del fútbol profesional al que no lo es), Piqué estaba con la Kings League en México.

El objetivo de Piqué -nunca lo ocultó, al contrario, hizo ostentación de ello- era llevar al Andorra «a la Champions». Ese objetivo era muy difícil, tenía que subir a Primera y después quedar entre los cuatro primeros, pero él mismo alimentó su deseo. «La gente que me conoce sabe que soy muy ambicioso y, os vais a reír, pero siempre digo que sonará el himno de la Champions en Andorra», comentó Piqué en abril de 2019. Cinco años después, y tras poner mucho dinero, el proyecto está en retroceso, porque tras subir a Segunda División, baja a Primera RFEF y esa ensoñación de la Champions queda muy lejos.

El Andorra es otro juguete más de los que el Gerard Piqué empresario ha ido teniendo, especialmente en el deporte. Es además llamativo cómo ve el ex futbolista este proyecto futbolístico en Andorra. El día que se jugaba la salvación en Oviedo la pasada temporada, Piqué no estuvo en el palco ni hizo acto de presencia. Dejó al equipo solo y él prefirió irse a México a la expansión americana de su Kings League. Sin embargo, sí que estuvo Piqué cuando el Andorra jugó en el estadio del Espanyol. En ese duelo se metió en el palco de su eterno rival y sí hizo de representante legítimo del Andorra. Cuando su equipo peleaba por el descenso, no hizo acto de presencia. Cuando era para jugar ante el Espanyol, sí. Un juego.