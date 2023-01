Gerard Piqué se ha cansado del paparazzi Jordi Martín. El fotoperiodista se ha dado a conocer estos meses por seguir al ex futbolista del Barcelona y a Shakira, además de desvelar varias supuestas infidelidades del catalán. Hace unos días iba más allá y deslizaba que había puesto los cuernos a su novia Clara Chía con una abogada, algo que habrá terminado de enfadar al ex jugador para estallar así.

Jordi Martín publicaba una captura de pantalla de su Instagram donde mostraba que Gerard Piqué habría visto sus historias. «Me vigila mi mejor amigo», escribía el paparazzi junto a la imagen. Seguramente, no esperaba que Piqué le respondiera como lo ha hecho: «Deja las drogas, la cocaína es muy jodida».

Deja las drogas. La cocaína es muy jodida. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 27, 2023

Por el momento, no se han cruzado más mensajes y se ha zanjado la polémica, pero el paparazzi podría contestar a Piqué en los próximos días desde algún programa de televisión en los que colabora habitualmente contando ese tipo de noticias sobre el ex fubolista, que ha pasado a la acción contra Jordi Martín.

Su enemistad viene de hace tiempo. El fotoperiodista se puso del lado de Shakira tras conocerse la separación y ha ido contando varias supuestas infidelidades de Piqué a la colombiana durante los más de diez años que estuvieron juntos. Además, le siguió varias veces para hacerle preguntas y fotografiarle, enfrentándose más de una vez en plena calle.

La cosa no queda ahí. Hace unos días, Jordi deslizó que Piqué había sido infiel a Clara Chía. «¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo», escribió el paparazzi publicando una foto de una joven abogada bastante conocida en Barcelona. Quizás esa haya sido la gota que ha colmado el vaso para que el ex defensa explote.