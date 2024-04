Ryan García no sale de una para meterse en otra. El boxeador estadounidense de origen mexicano, que vive un momento de gloria en lo profesional tras vencer a Devin Haney, se separó hace meses de su esposa y desde entonces su vida sentimental es un auténtico terremoto, pues hace unos días decía que se iba a casar son Savannah Bond y ahora ha sido fotografiado besando a una conocida influencer. El púgil fue pillado en actitud muy cariñosa hace unas horas con la estrella de las redes sociales Alexa Dellanos, por lo que el compromiso que tenía con la actriz porno queda totalmente en el aire.

Ryan García , de 25 años, logró una sorprendente victoria por decisión mayoritaria sobre Devin Haney después de derrotar a su gran rival, aunque no le sirvió para llevarse el cinturón debido a que no cumplió con el peso. Muchos creían que iba a perder el combate por sus problemas de salud mental y por sus líos extradeportivos, pues poco antes de la pelea anunciaba a bombo y platillo que había pedido matrimonio a la pornstar Savannah Bond, algo que nadie esperaba. Pero sobre el ring ha demostrado seguir a un gran nivel pese a los cambios en su vida personal.

Sin embargo, pocos días después de su enfrentamiento contra Haney, Ryan García ha sido visto y fotografiado junto a la modelo e influencer Alexa Dellanos. Ambos han sido cazados en Miami y en una de las fotos parece claro que se están besando, pues ella abraza por el cuello al boxeador. Obviamente, estas imágenes hacen pensar que su relación con Savannah Bond ha llegado a su fin, aunque ninguno de los dos se haya pronunciado al respecto.

Los líos de Ryan García

«¡Ella dijo que sí! Estoy muy feliz y motivado de entrar a mi pelea ahora. ¡Vamos! Es mi esposa o futura esposa, pero estoy muy feliz», escribió Ryan junto al vídeo de la pedida de matrimonio a Savannah Bond hace días, publicación que luego ha eliminado. Cabe recordar que el boxeador de origen mexicano se divorció en enero de su esposa Andrea Celina, unos días después de que diera a luz al segundo hijo que ambos tienen en común. Hasta hace unos meses, el boxeador tuvo un romance con la influencer australiana Mikaela Testa, pero la aventura duró y poco y después comenzó con la actriz porno Savannah Bond.

La salud mental de Ryan García preocupa y mucho desde hace tiempo al mundo del boxeo y a su entorno más cercano. Hace unos meses, el boxeador publicó un inquietante vídeo en sus redes sociales en el que decía que está muerto y que le habían cortado la garganta, generando un enorme revuelo a todos los niveles.

«Lo tenemos chicos. Ryan García, que en paz descanse. Perro» y «le cortamos la garganta a Ryan García y nadie lo encontrará», son dos de los extraños mensajes que se podían descifrar en el vídeo. Para más inri, su ex mujer se pronunció al respecto en las redes sociales. Andrea Celina, que se divorció del boxeador hace pocos meses, advirtió que Ryan García «parece que están bien… pero no lo está». Y lo explica así: «He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo muy oprimido. Si mis seguidores que son creyentes… pueden orar por Ryan. Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto real. Ora por él».