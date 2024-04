Ryan García pide matrimonio a una ‘pornstar’ tras dejar a su mujer una hora después de ser padres

Nuevo escándalo protagonizado por Ryan García. El controvertido boxeador, a escasos días de su importantísima pelea contra Devin Haney, ha demostrado no estar del todo concentrado en lo que tiene por delante. El estadounidense de origen mexicano se juega el campeonato de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo el próximo sábado, pero es noticia por algo que nada tiene que ver con su deporte, sino por uno de sus líos extradeportivos.

Y es que el boxeador ha publicado un vídeo pidiendo matrimonio a la estrella del porno, Savannah Bond, anunciando su compromiso con la actriz de cine para adultos, que le dio el «sí, quiero» tal y como se aprecia en el post de Ryan García en su cuenta su cuenta de X (antes Twitter), donde compartió el momento en el que le propone matrimonio a la pornstar australiana y ella acepta convertirse en su esposa. La pareja también ha publicado más vídeos durante las últimas horas en los que se les ve muy acaramelados disfrutando de su pasión y su amor.

SHE SAID YESS!!!!!! 💍💍💍

IM SO HAPPY AND MOTIVATED GOING INTO MY FIGHT NOW

LETS GOOOOOOO

LETS GO FOREEAL

SHES MY WIFE OR FUTURE WIFEY BUT STILL VERY VERY HAPPY

EVERYONE HAVE A GREAT DAY

SAV G 💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/xYl8XARvjT

— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 15, 2024