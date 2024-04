Pillan a Pau Cubarsí dando ‘like’ a fotos muy subidas de tono de una famosa actriz porno

Pau Cubarsí se está haciendo viral en las redes sociales, y nada tiene que ver con el gran nivel al que está jugando desde que Xavi Hernández le dio la alternativa en el primer equipo del Barcelona. El joven defensa azulgrana ha revolucionado X (antes Twitter) tras ser pillado por varios usuarios dando like a ciertas fotos muy subidas de tono de Lana Rhoades, conocida por ser actriz porno hace unos años, aunque ya retirada de la industria del cine para adultos.

Desde varias cuentas han publicado capturas de esos me gusta del joven central del Barcelona a posts de Lana Rhoades en los que aparece desnuda o con muy poca ropa. Rápidamente, se han viralizado todas esas capturas con los likes de Pau Cubarsí a la influencer, que hace unos días dio mucho que hablar tras su última entrevista concedida a un jugador de la NBA.

Ya conocemos la actriz favorita de Pau Cubarsi. No le juzgo, tiene una gran filmografía. pic.twitter.com/Ta2KPLr6ri — Llourinho (@Llourinho) April 15, 2024

Michael Porter Jr. entrevistó a la famosa actriz porno, que habló con el jugador NBA sobre el lado oscuro de la industria. La joven no esconde que fueron años difíciles los que se dedicó al mundo del cine para adultos, profesión que dejó cuando se quedó embarazada. En Estados Unidos aseguran que su hijo es de un jugador de la NBA, aunque ella nunca lo ha querido confirmar y mantiene en secreto quién es el padre.

«Creo que la esperanza de vida promedio de una mujer en la industria del sexo es de aproximadamente 37 años y la esperanza de vida promedio fuera de la industria es de aproximadamente 78. ¿Cómo es eso posible?», contaba la que fuera actriz. «Imagínate que tú conoces a una persona en la recepción y no sientes ninguna atracción por ella, y después tienes que tener sexo con ella… ¿Crees que te puede gustar?», se preguntaba Lana Rhoades.

«Los hombres consumiendo porno no se sienten culpables, y no quieren escuchar lo que yo puedo sentir por hacerlo», compartió Lana Rhoades, que en 2022 se confesó asexual y pidió que «deberían hacer ilegal el cine porno, no creo que sea bueno para nadie». La americana fue más allá en otra entrevista: «Ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual. Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así».

Lana Rhoades, que sólo trabajó como actriz porno entre 2016 y 2018, reconoció que su experiencia en la industria del sexo «es una sentencia de vida. No puedo esconderme de ello. Allá donde vaya, todo el mundo me ha visto en alguna película y tengo que sobrellevarlo. Tengo claro que no volvería ni por todo el dinero del mundo. Fue una experiencia traumática para mí… No voy a decir que todas las escenas fueron horribles para mí, pero tuve cinco o seis escenas en las que lo pasé francamente mal. Tuve que hablar con un psicólogo antes de algunas escenas, solo para poder ir al rodaje».