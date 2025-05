Piastri se lleva una pole grandiosa y Alonso saldrá décimo en Montmeló tras una vuelta mágica

Oscar Piastri firmó una pole grandiosa en el Gran Premio de España, colándose en la fiesta de un Fernando Alonso que saldrá décimo tras realizar una increíble vuelta en solitario, pero que se vino a menos por la mejoría de la pista en la recta final de la clasificación. El australiano bate a Lando Norris, otra vez, y luchará por su quinta victoria en el Mundial de Fórmula 1 2025 para seguir siendo el máximo candidato al título.

Max Verstappen escaló hasta el tercer puesto extrayendo todo el ritmo posible del Red Bull. Los Mercedes, con George Russell por delante de Kimi Andrea Antonelli, y los Ferrari, con Lewis Hamilton encima de Charles Leclerc, pelearán por llegar al podio. Lo más negativo fue una decepcionante eliminación de Carlos Sainz en la Q1. La pole, estaba decantada para McLaren y fue Piastri quien se llevó el gato al agua, llevándose por delante nuevamente a Norris.

Alonso pasó a la Q2 como los grandes: sin apuros y empleando un sólo juego de neumáticos. Eso sí, Aston Martin jugó con fuego y acertó con los cálculos. Atrás quedan esas no tan lejanas clasificaciones en las que se veía obligado a gastar tres blandos para superar el primer corte. Lance Stroll necesitó dos para lograrlo.

El que no lo hizo fue Sainz. Lo suyo fue un drama total, aunque no por duro fue menos esperado. Se confirmaba el calvario de Williams en Montmeló y el madrileño caía en una Q1 por primera vez desde el GP de Abu Dabi 2023. Muy extraño todo tras marcar el tercer mejor registro en el primer sector, pero viéndose muy a la sombra de un Alex Albon que pasó como noveno. La eliminación más dura de su carrera por el escenario.

Alonso, medio segundo más rápido que Stroll

Pero para desastre lo de Franco Colapinto y Yuki Tsunoda. El Alpine se desconectó ya en el pit lane y una vez en la pista dejó completamente tirado al argentino. Y al japonés se le acaban las excusas: seis décimas más lento que Verstappen y último con un Red Bull que ni metió en Q2. El segundo asalto medía a los Aston Martin, a los RB e individualmente a los Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Alex Albon y Oliver Bearman. Estos tres últimos se quedaron en la lona y también Liam Lawson y Stroll.

No había hueco para todos y Alonso se lo quería ganar por lo civil o por lo criminal. Su primer tiempo fue bestial (1:12.523) y cuando pensaba que aún tenía que dar ese plus de magia que le caracteriza le valió para colarse entre los diez primeros de su GP. Avanzaba otra vez más como los grandes y guardaba un juego extra para la Q3. Increíble maniobra y rienda suelta a la ilusión. La nota negativa es el medio segundo que le sacó a Stroll… esperemos que no sea cosa del Aston Martin sino de la escasa habilidad del canadiense.

Y llegada la Q3, Montmeló se nubló por primera vez en todo este caluroso fin de semana. La temperatura de la pista bajó y Norris voló, 17 milésimas por encima de Piastri a falta del último intento y pole provisional para él. Un primer asalto que estuvo marcado por la espectacular vuelta de Alonso (1:13.102). Se colocó quinto con un giro mágico en el que incrementó sus tiempos en los tres sectores.

Pole para Piastri y honor para Alonso

La magnitud de lo que hizo fue tal que en los segundos intentos su afición temía por pilotos de la talla de Verstappen, Hamilton y Antonelli, a los que había dejado atrás. Aston Martin se la jugó sacándole en solitario, pero la mejora de la pista por las nubes hicieron que el resto le arrasaran. Gasly e Isack Hadjar, sus primeros objetivos para este domingo en la carrera (15:00 horas).