La pesadilla del único jugador español en la NBA: comparte el apellido Aldama con el hombre del momento

Santi Aldama compartió recientemente una curiosa anécdota en una entrevista que concedió al ‘Partidazo de la Cope’. El único jugador español en la NBA explicó la confusión que hay últimamente con su apellido, relacionado con el del empresario Víctor de Aldama, el «presunto conseguidor» del caso Koldo, y que le ha traído alguna que otra consecuencia en las redes sociales.

«Hay lío con un señor que se llama Aldama y lo mismo te han escrito a ti poniéndote a parir y se están equivocando», le preguntó Juanma Castaño al único jugador español en la NBA.»Sí, alguno se ha equivocado. Uno me puso algo muy gracioso. ‘Aldama no sé que has hecho pero cada vez que mi padre ve tu nombre en la tele dice de todo’. Al final, te tienes que descojonar, no te queda otra», aseguró entre risas el pívot internacional español.

🤔 ¿Santi Aldama o Víctor de Aldama? 😂 Los problemas de nuestro NBA por compartir un apellido tan célebre, en @partidazocope 📲 «Alguno se ha equivocado y me ha llegado cada mensaje en redes sociales…» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/rlIHZnp80E — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 5, 2024

Y es que Aldama es uno de los nombres más buscados tanto en Google como en las redes, aunque en su mayoría no intentan encontrar a jugador español de baloncesto y sí al empresario que está en el epicentro de la polémica política en España por el caso Koldo y en el que se ha visto implicado el Gobierno de Pedro Sánchez.

El caso de Víctor de Aldama está relacionado con un presunto fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, en el cual se habría beneficiado ilícitamente de 5,5 millones de euros en comisiones a través de su empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Aldama, quien fue presidente del Zamora Club de Fútbol, jugó un papel central en diversas maniobras corruptas, especialmente en su vínculo con figuras políticas de alto rango como el ex ministro José Luis Ábalos y Koldo García, su ex asesor.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Aldama utilizó su relación con Ábalos para influir en decisiones clave, incluyendo el rescate a Air Europa. Además, Aldama actuó como intermediario en la relación entre el Gobierno español y el régimen chavista de Venezuela, especialmente con Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Venezuela. Se le imputa también la organización de la visita de Rodríguez a España en 2020 y su implicación en la compra de oro de valor millonario que iba a ser transportado desde Moscú a Venezuela.