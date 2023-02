Alfonso Pérez Burrull ha sido el último árbitro en romper su silencio y hablar sobre Enríquez Negreira, protagonista el escándalo arbitral del Barcelona que golpea al fútbol español. El ex árbitro de Primera División, retirado en el año 2010 desveló un encuentro con el hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Encuentro con el hijo de Enríquez

«El hecho en sí, yo sí recuerdo que el hijo de Enríquez en su día, yo creo que fue mi última temporada, apareció por allí a vendernos la moto del coaching y sí recuerdo de ser todos muy escépticos. Eso es lo que yo recuerdo de esa época, porque yo luego no estuve después, acabé en 2011».

Bronca del presidente

«Cuando vino a hacer el curso de coaching, a mí me echó la bronca el presidente, porque me dijo que tenía que haber estado, pero me cogió muy mayor para que me vendieran la moto».

Honradez

«Si tengo un vicepresidente del Comité de Árbitros y sé que cobra dinero de un club… Como árbitro y formando parte del fútbol, eso no es lógico. El problema que tiene el árbitro en estos casos es que el silogismo de A es igual B, B es igual a C… Los árbitros son corruptos y pitan a favor de alguien. Eso es lo que a un árbitro le cabrea y a veces tienes impotencia, porque tampoco vas a salir a desmentirlo. La honradez de la persona está por encima de todo», aseguró en una entrevista en Radio Marca.

Grandes cantidades

«Veo las cantidades y no lo entiendo, no entiendo cómo puede hacerse esto. Estamos hablando de cantidades muy grandes de conceptos que a mí se me escapan. Ellos te querían vender un producto de coaching arbitral, nada que ver con otra cosa».