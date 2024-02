Pepe Torres, sparring de Topuria, analiza en OKDIARIO la pelea del año en UFC: «Gana al 100%»

Ilia Topuria tiene España a sus pies para hacer historia. El luchador hispano-georgiano de artes marciales se enfrentará en la madrugada de este sábado al actual campeón del mundo en la categoría de peso pluma, Alexander Volkanovski, en el Honda Center de California. Escenario de lujo para un combate histórico para el que Topuria lleva preparándose toda una vida y durante la época más reciente lo ha venido haciendo en el Climent Club de Alicante.

Una de las personas que mejor le conoce, Pepe Torres (1995, Alicante), atiende a OKDIARIO para ofrecer algunos detalles de su día a día en el centro de entrenamiento donde ambos se preparan junto a Aleksandre Topuria, hermano del candidato español a ser el número 1 de la UFC. Su compañero, amigo y sparring le da un «100%» de posibilidades de victoria a Ilia contra Volkanovski, al que ganará con un «KO» o como «quiera».

El pronóstico de Pepe Torres, actual luchador de WOW en España, es el mismo que el del propio Topuria, pero el alicantino va más allá y piensa que «puede ser todo lo que quiera porque está preparado para todo: suelo, arriba, jaula, lo que sea». Así de claro lo tiene un luchador que lleva desde 2016 siendo guiado por un «maestro» que está a punto de ser el mejor del mundo.

«Es uno de mis maestros, mi mentor, mi amigo, todo. Aprendo un montón de cosas. Yo todos los días aprendo algo. Todo lo que él hace lo copio. Aparte él me dice ‘mira esto, tienes que hacerlo así, no vayas por ahí, sino por aquí’. Obviamente, es mi compañero, pero es mi maestro. Me ha enseñado mucho de lo que yo sé. Mucho lo hago porque él lo hace. Y yo copio todo lo que él me dice», confiesa Pepe Torres.

Un hermano más de los Topuria

Pero su hermano Aleksandre también es una pata importante en toda esta historia. Tanto que Pepe Torres se considera el tercero de los hermanos Topuria. «Yo me considero como un hermano más de ellos, me quieren mucho, me han tratado siempre superbién. Me han acogido bajo sus alas y me han enseñado un montón de cosas», desvela.

Además, tras haber compartido tantos años juntos, el luchador de MMA alicantino sabe de buena mano que «es un amor de persona» y «buena gente». «Ayuda un montón en el gimnasio, nos ayuda a todos, a los que estamos creciendo poco a poco. Es una gran persona», amplía. De hecho, ambos siguen entrenando en el mismo lugar. «Hemos hecho muchos sparrings Topuria y yo. No te sabría decir cuántas exactamente, pero muchos. Muchos training cups antes de que entrase en la UFC y cuando entró en la UFC también», dice sobre sus enfrentamientos en privado.

Y de la misma forma que Pepe Torres conoce bien a Topuria, el propio Volkanosvki también lo hace. Pese a ser una leyenda de la MMA, vaticina que el australiano «no sabrá por donde agarrarlo». «¿Sabes qué pasa? Volkanowski es campeón del mundo, lo ha sido muchas veces. Entonces él sabe de MMA, él ve el nivel de Ilia y sabe que es de los mejores del mundo y que lo tiene muy complicado delante de él. No sabrá por dónde agarrarlo. Volkanowski ve todo eso y, aunque él actúa como que no, piensa ‘tengo un oponente muy duro delante’», afirma.

Alicientes sobran para que Pepe Torres califique este sábado como el día más importante de la MMA en nuestro país: «Lo es. Es la primera vez que un español está peleando por un título y es el título de la organización más grande del mundo que es la UFC. Es el más importante, sin duda». «Es cumplir su sueño. El sueño de toda una vida», añade sobre lo que será esta experiencia para el propio Topuria, que se medirá a uno de sus referentes en el mundo de las artes marciales.

Ausente en Los Ángeles

No se debe, pero Pepe Torres a pregunta de este periódico, se aventuró a hablar de posibles celebraciones. Primero al de Topuria, que no saldría de fiesta en la misma noche de la pelea. «Supongo que harán una fiesta todo el equipo juntos. De normal el día de la pelea no porque estás muy cansado. Pocas veces después de la pelea, sales de fiesta o sales por ahí a disfrutar. Cenas y duermes y al día siguiente harán a hacer algo por Los Ángeles o algo así», explica.

Y ya en territorio español, Pepe Torres no tiene consciencia de que Topuria vaya a hacer algo en concreto, pero si gana tiene claro que lo celebrarán «juntos». Porque el alicantino también podría tener algo que festejar tras su pelea del próximo 2 de marzo contra el luchador brasileño Gabriel Ramos en el evento WOW12 en el Palacio Vistalegre de Madrid. Por ese motivo, su sparring estuvo obligado a rechazar la invitación de Ilia a California.

«Me hubiera gustado estar. Es más, él me dijo que me iba a llevar e íbamos a estar ahí, pero yo le tuve que decir que me tenía que preparar para mi pelea y él me entendía perfectamente. Si iba allí no iba a estar centrado en él y si iba quería estar centrado en su training camp. Decidimos como equipo que yo me quedaba aquí para seguir entrenando», comenta.

El combate de Pepe Torres en Madrid

Con un balance de siete victorias, una derrota y tres triunfos consecutivos en WOW, Pepe Torres afronta un combate decisivo el segundo día de marzo que le servirá como escaparate para catapultarse hacia la UFC: «Es un paso más para cumplir mi sueño. En el combate anterior decía ‘este es el más importante de mi carrera’ ahora este es el más importante. Cada combate que viene es el más importante. No hay ninguno que sea menos».

«Por supuesto, sí. Igualmente, si gano esta pelea y no surge enseguida, yo seguiré peleando con WOW. Estoy muy contento», dice un Pepe Torres que no se pone plazos: «No me pongo plazo ninguno. Yo espero que cuando venga la UFC a España haber firmado con ellos. No me pongo plazo, tener que hacerlo ya. Depende de mí ganar, pelear, sumar victorias y ahí llegará la llamada. Yo lo sé».

«Entonces no me pongo un tiempo, sino seguir peleando. No veo nada más que el 2 de marzo. Cuando pase ese día tomaremos otra decisión, otra pelea u otro contrato o lo que sea. Voy paso a paso. Si miro a lo lejos no veo lo que está delante de mí. Y ahora mismo tengo a Gabriel Ramos delante de mí que me quiere arrancar la cabeza. Hay que ganar esta primero y después a por lo otro. Estoy preparado para ello», sentencia.