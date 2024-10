Garbiñe Muguruza se casó este fin de semana en una íntima ceremonia celebrada en Marbella. La ex tenista se dió el sí, quiero con Arthur Borges, ex modelo y actual directivo de la marca de moda estadounidense Tom Ford, al que conoció en agosto del año 2021 en Nueva York, donde ella se encontraba disputando un torneo de tenis. Él era un fan de la deportista, a la que conoció y cautivó desde el primer cruce de miradas.

Fue en febrero de 2021 cuando Muguruza y el ex modelo confirmaron su relación de manera oficial y además, por todo lo alto, pues la tenista lo presentó en una gala de premios. Pero, ¿quién es Arthur Borges? Actualmente es directivo de la conocida marca de moda estadounidense Tom Ford, firma para la que lleva trabajando casi diez años. Siempre ha trabajado en el mundo de la moda, se licenció en Administración de Empresas, habla cuatro idiomas (inglés, finlandés, italiano y español), y es un amante del deporte.

Un Arthur Borges que años atrás estuvo casado con otra deportista de élite de la que se acabó divorciando. Concretamente, compartió varios años con la patinadora artística finlandesa Kiira Korpi. «Nuestro maravilloso viaje juntos como pareja ha llegado a su fin. El aprecio mutuo es profundo y no nos deseamos nada más que bien», dijo la deportista para anunciar la ruptura antes de que Borges conociera a Garbiñe Muguruza.

El fan que enamoró a Muguruza

«Apareció en el momento menos pensado… Salgo y en una de esas calles me lo cruzo caminando y de repente él se gira y me dice: ‘Buena suerte en el US Open’. Me quedé pensando: ‘Qué chico tan guapo’. Y a partir de ahí pues conectamos y todos los días íbamos a dar paseos por Central Park. Muy romántico. Fue realmente un flechazo a primera vista», contó Muguruza en una entrevista para la revista Hola.

La pedida también fue muy romántica: «Yo estaba haciendo un par de cosas de trabajo en Marbella y me lo pidió en el hotel Marbella Club, que es uno de mis favoritos. Me preparó una mesita debajo de un árbol y cuando me lo propuso me puse a llorar, no sabía como reaccionar». La tenista tenía claro que quería casarse en la Costa del Sol, y así ha sido: «Me gusta el buen clima, quiero verano y sol, quiero cerca de la playa y quiero España porque es el sitio adecuado, el que más nos une también».

La boda el pasado fin de semana en la finca La Concepción, un precioso lugar que entremezcla modernidad con tradición y que cuenta con un espectacular jardín botánico. Además, es la misma finca que eligieron Feliciano López y Sandra Gago para casarse, un lugar rodeado de palmeras, naranjos y almendros, una gran representación de la vida en el mediterráneo, regalando a los que la visiten unas increíbles vistas de la Sierra Blanca. Este recinto cuenta con diferentes espacios entre los que podemos encontrar una piscina, jardines propios de un cuento de hadas y una capacidad para que los novios lleguen a invitar hasta a 500 invitados.