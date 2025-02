El palazo de Flick a Tebas por sus horarios: «Me sorprende cómo ocurren las cosas en España»

Hansi Flick no ha dudado en responder a Javier Tebas tras las recientes declaraciones del presidente de la Liga en relación al ‘caso Dani Olmo’, aprovechando también para lanzarle un dardo por los horarios. El mandamás de la patronal afirmó que el mediapunta español «no debería acabar la temporada con el Barça» dadas las irregularidades del acuerdo por los palcos VIP, algo que pilló desprevenido al entrenador alemán del Barcelona que aseguró que le «sorprende cómo ocurren las cosas en España».

En la previa del partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que el Barcelona debe jugar ante el Atlético de Madrid, Hansi Flick repasó la actualidad culé y fue abordado, entre otras cosas, por las declaraciones de Javier Tebas en las que ha vuelto a poner en duda la inscripción de Dani Olmo, la cuál la Liga junto a la Federación rechazaron pero que desde el Consejo Superior de Deportes se aceptó otorgándole la cautelarísima.

«No quiero hablar de este tema. Hay algunas cosas que pasan en España y en el Barça que me sorprenden», intentó esquivar Hansi Flick, consciente del jardín en el que podía meterse dada su posición, dejando el tema aparcado y mostrando su sorpresa por todo lo que rodea al caso, zanjándolo así: «Lo importante es que Dani Olmo puede jugar ahora».

Y es que Tebas, en el marco de unos desayunos deportivos con Europa Press, cargó con dureza con la forma de trabajar del Barça: «En agosto esperaba que solucionase sus problemas, pero en los últimos tres días quisieron solucionar todo deprisa y corriendo y no pudieron. Olmo firmó siendo consciente de que podría no jugar después de diciembre. La sociedad que pagaba (los palcos VIP) no parecía solvente, todo fue al CSD y en 24 horas resolvió. Olmo no debería acabar la Liga con el Barça».

Flick dispara a Tebas por los horarios

Hansi Flick se mordió menos la lengua a la hora de hablar de los horarios de la Liga de Javier Tebas. El Barça se siente perjudicado por los horarios que le ha impuesto la Liga en sus encuentros previos a la ida y vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Benfica, sobre todo porque el club luso sí se ha visto beneficiado por la benevolencia del campeonato portugués.

«El Benfica tiene una semana para preparar el partido», se quejaba Flick, conocedor del calendario del Benfica, al que han aplazado un partido para que tenga tiempo de preparar como es debido su cruce ante el Barça, al que llegará con menos carga física en las piernas.

Flick reconocía también que «a veces el calendario no me gusta, pero no podemos hacer nada por cambiar, no está en nuestras manos», a la vez que lanzaba un mensaje de auxilio a la patronal y a la RFEF, los realmente capacitados para mover el calendario y sus horarios a su antojo, a la vez que les tiraba de las orejas por la falta de comunicación: «La Liga y la Federación sí lo pueden hacer. En Alemania sí podía hablar con estas entidades».