Flick: «Con Lamine hay que esperar pero soy positivo»

Hansi Flick se ha pronunciado sobre la ausencia de Lamine Yamal en el último entrenamiento del Barcelona antes de medirse al Atlético de Madrid en Copa del Rey, pero ha señalado que es «positivo» de cara a que llegue, aunque «hay que esperar». El entrenador del Barcelona ha querido también dar un palo a Tebas por el cambio de horario del partido de Liga, que les da menos descanso de cara a la Champions, mientras que ha valorado la presencia de Olmo de inicio ante los rojiblancos, así como el momento en el que llegan los de Simeone.

La principal duda está en Lamine Yamal, después de que la herida en su pie le haya impedido ejercitarse este lunes. Su presencia en la ida de las semifinales de la Copa del Rey está en duda, pero el técnico ha señalado que cree que «podrá jugar». «Tenemos que esperar y valorar pero tengo sentimientos positivos», ha desvelado.

Quien parece que sí que estará, después de ser clave ante Las Palmas entrando desde el banquillo, es Dani Olmo: «Creo que sí, está para ser titular y jugar 90 minutos. Para mí, lo más importante, es que puede empezar desde el principio, tenemos que cuidarle y es lo que hemos estado haciendo. El gol que marcó contra Las Palmas fue muy importante».

Precisamente, el ex jugador del Leipzig se ha convertido en uno de los protagonistas del día, después de que Javier Tebas haya hablado sobre él y haya dicho que no debería terminar la Liga, puesto que el CSD debería resolver la cautelarísima y negar su inscripción. Flick se pronunció al respecto, señalando que «ahora puede jugar y es lo que cuenta». «Veremos qué pasa. Siempre me sorprenden algunas cosas que pasan en España y en relación al Barça».

Los árbitros y la relación con la Liga

Flick también ha hablado sobre los árbitros, después de varias semanas en las que las polémicas se han centrado en los arbitrajes y que, en este caso, han favorecido al Barcelona: «No diría que los árbitros deben proteger a un jugador en concreto, a todos. El VAR debería mirar las entradas duras para mostrar rojas para evitar estas acciones. Tenemos que proteger a los futbolistas si hay falta. También nos pasó con Dani y Casadó. Debería haber más sensibilidad al respecto. Si ven una tarjeta amarilla, los defensas quizá se lo pensarán más antes de hacer otra falta. En España gusta mucho el uno contra uno, es una característica especial, también en Barcelona, gusta mucho a la afición y debemos cuidarlo».

Una de las cosas que más ha molestado y que no se entiende en la parroquia culé es el cambio de horario en Liga antes de medirse al Benfica. La Liga pasó el partido del sábado al domingo, perjudicando así los intereses del club: «Por lo que he escuchado, no sé si estoy seguro, al Benfica también le han cancelado y tendrá una semana para preparar el partido. La Liga podría cambiar el calendario, pero no está en nuestras manos. En Alemania se podía hablar con la Federación, aquí también, espero que se pueda mejorar de cara al futuro».

Flick, sobre el Atlético

Sobre el Atlético, Flick se ha pronunciado señalando que no tendrá nada que ver con el partido de Liga. «Es un nuevo partido, volvemos a comenzar de cero. Son un gran equipo, han invertido mucho, tienen la mejor defensa y en ataque, jugadores increíbles. Será un partido duro», ha destacado.

Ha incidido en que aquella ocasión pudieron sacar conclusiones positivas, a pesar de la derrota en el último minuto: «Lo positivo que aprendimos es que podemos hacer un muy buen fútbol, demostramos un altísimo nivel. Pudimos haber marcado uno o dos goles más. Cuando tenemos oportunidades, tenemos que marcar. En un partido, lo que importa es marcar más que el rival».