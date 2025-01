Palanca sorpresa para el Barça: un jugador del filial pide no ser titular para fichar por el Al-Ittihad

Cuando Albert Sánchez barruntaba en su cabeza la alineación para el crucial partido del Barça B contra el Ourense, una pieza capital de su esquema se derrumbó. Unai Hernández, futbolista que ha jugado todos los partidos de la temporada y suma nueve goles, le pedía a su entrenador, el mencionado Albert, que no quería jugar ante su inminente traspaso a Arabia Saudí.

El jugador termina contrato con el conjunto azulgrana el próximo 30 de junio, y aunque la voluntad de las partes era prorrogar su vinculación, tal y como se habló en la última reunión que tuvieron club y jugador a finales de 2024, todo parece indicar que acabará con la salida de Unai al país saudí.

El traspaso está tan cerca de llegar a buen puerto que, con el fin de no entorpecer las negociaciones, el futbolista habría pedido a su entrenador no jugar el Ourense. Su destino, el Al-Ittihad en el que Ramon Planes, ex secretario técnico del Barcelona, ejerce como director deportivo. La operación, que afronta sus últimas horas, podría cerrarse entre los cinco y seis millones de euros.

Una cifra que, de confirmarse, significaría un empujón para las mermadas arcas económicas del Barça. A la dirección deportiva azulgrana le estaba costando encontrar un balón de oxígeno económico y la venta de Unai, además, permite que el club catalán tenga margen para evitar, si lo quiere, las salidas de Ansu Fati y Eric García.

En caso de que Unai Hernández, quien se incorporó al Barça en 2022 durante su último año en la categoría juvenil después de haber jugado en el Girona desde los 11 años, decide irse, seguiría el mismo camino de otras promesas de La Liga que han optado por trasladarse a Arabia Saudí.

Este país está cambiando su estrategia de fichajes, ya no solo busca veteranos cerca del final de sus carreras, sino que también está interesado en jóvenes con potencial. Casos como el de Gabri Veiga (22 años, del Celta al Al-Ahli) e Iker Almena (20 años, del Girona al Al Qadsiah FC) son ejemplos claros de esta nueva tendencia. Sería la tercera salida para el Barça B en los últimos siete días.

La cesión de Edu Sánchez al Mérida, además de la rescisión de contrato de dos jugadores que no contaban con ficha tras superar sus respectivas lesiones, como Jan Molina y Antonio Martín. También se espera que deje el club el lateral ghanés Aziz Issah, dado que no ha tenido minutos. Por otro lado, el interior maliense Ibrahim Diarra, ya fichado, está a la espera de que se libere una ficha para poder debutar.