Nicusor Craiu, un joven jugador rumano que militó en las categorías inferiores del Real Madrid varios años y también pasó por las canteras del Rayo Vallecano o el Villarreal B, no es el único futbolista que va a participar en la cuarta edición de La isla de las tentaciones. De hecho, va a ver cómo su novia Gal.La va a ser tentada por otro jugador que en su caso ha decidido apartar el mundo del deporte para iniciarse en la televisión.

La tentación va a ser importante porque la joven influencer ya fue infiel a Nicu con varios de sus compañeros de equipo. Ahora van a República Dominicana a poner a prueba su amor, y uno de los que puede poner difíciles las cosas a Gal.La es Alberto Pareja, delantero que militaba en el Constància y del que aseguran que es diferencial en el fútbol modesto.

Alberto Pareja marcó el pasado fin de semana el gol de la victoria con su equipo, que venció por 3-2 al Manacor. Pero ha decidido aparcar el fútbol para probar en el mundo de los realities de la mano de La isla de las tentaciones. «Principalmente se lo ofrecieron a un amigo mío y él decidió no ir, pero le comentó al programa que tenía un amigo que podía encajar perfectamente y les dio mi perfil de Instagram y ellos se pusieron en contacto conmigo. A partir de ahí me hicieron la propuesta y tuve que pasar un casting en Madrid, me cogieron y el día 7 de junio nos fuimos a grabar a la República Dominicana», explicó en Radio Marca Baleares.

«Este miércoles 10 de noviembre empiezan a emitirlo. La duración en el programa puede ser de una a tres semanas, dependiendo de lo que vayan decidiendo las chicas, que van eliminando a tentadores. No puedo revelar cuánto tiempo estuve. No puedo contar nada pero si avanzar que ha habido lío. Yo he vivido una cosa pero ellos son los que deciden lo que se corta o lo que sacan en televisión», finaliza el joven.