El origen y la vida de Alejandro Balde: sus padres, su novia, sus hermanos y cuánto cobra en el Barça

La llegada de Hansi Flick al banquillo del Barcelona ha sido como un soplo de aire fresco para el club blaugrana y, sobre todo, para ciertos futbolistas que han recuperado su mejor nivel, como es el caso de Alejandro Balde. Atrás quedó una temporada donde sólo disputó un total de 28 partidos a las órdenes de Xavi Hernández debido a la grave lesión que sufrió en el tendón del isquiotibial del muslo derecho y que lo apartó de los terrenos de juego durante 181 días. Sin embargo, todo este duro proceso fue más ameno gracias al apoyo de su familia y compañeros.

De dónde son los padres de Balde: su familia y hermanos

Alejandro Balde es el hijo menor de los tres que tuvo la pareja formada por Gledys, nacida en República Dominicana, y Sadiu, procedente de Guinea-Bisáu. La familia estableció su primera residencia en el barrio de La Verneda, en Barcelona, donde hicieron su vida y criaron a sus tres hijos: Nersi Alejandra, Edi Balde y Alejandro. Siempre fue una familia muy humilde y se ganaban la vida gracias a la realización de diferentes tareas de limpieza y a un locutorio ubicado en la plaza Los Porxos.

¿Tiene novia Alejandro Balde?

Si hablamos de asuntos amorosos o sentimentales conectados con Alejandro Balde, en la actualidad parece no estar atravesando su mejor momento. Eso sí, durante el pasado año se le vinculó con Luana Sandien, una modelo de 30 años (con un hijo), y que tiene un pasado relacionado al mundo del deporte, pues fue exesposa de Maciej Lampe, el ala pívot que vistió la camiseta del FC Barcelona de baloncesto durante las temporadas 2013 y 2015. Supuestamente, ambos protagonistas fueron vistos saliendo de una urbanización de lujo en Sant Just Desvern (domicilio de la mujer), pero parece ser que la relación no llegó a buen puerto.

Edad, altura y peso de Balde

El lateral zurdo español nació el 18 de octubre del 2003 en un municipio de Cataluña, L’Hospitalet de Llobregat. Desde muy temprana edad, siempre estuvo ligado al mundo del fútbol y en su primera etapa fue ascendido al equipo prebenjamín para competir con los mayores. Precisamente, Balde destacaba sobre el resto de sus compañeros y sus cualidades futbolísticas hablaban del gran jugador en el que se podía convertir. Tal era su capacidad y calidad que, con apenas 8 años de edad, el Barça lo incorporó a su plantilla y lo unió a la generación del 2003, es decir, junto a Xavi Simons, Casadó o Fermín López, entre otros. A partir de ese momento, Alejandro ha tenido un ascenso abismal, convirtiéndose, a sus 21 años y sus 171 cm de altura, en una de las piezas más importantes del nuevo proyecto de Hansi Flick.

La lesión que pudo marcar su carrera

Enero del 2024 siempre será un mes que recuerde, desgraciadamente, Alejandro Balde. ¿Por qué? Pues bien, el defensor azulgrana sufrió una desinserción en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha mientras se enfrentaba al Athletic Club en Copa del Rey. Una lesión que lo apartó de los terrenos de juego durante 181 días, es decir, se perdió prácticamente toda la temporada. Balde, rápidamente, fue operado en Finlandia y, meses más tarde, pudo volver al equipo tras un proceso largo de recuperación.

Su sueldo en el Barcelona

Alejandro Balde es uno de los futbolistas de la primera plantilla del Barça que, actualmente, tiene uno de los salarios más bajos. El español cobra 1,67 millones de euros al año, superando en la lista a jugadores como Marc Bernal (320.000 euros), Pau Victor (380.000) o Héctor Fort (840.000). En la plantilla blaugrana Robert Lewandowski, con 33 millones, Frenkie de Jong, con 19, y Jules Koundé, con 13,5, lideran la tabla de mejores pagados.