El once de los jugadores ‘robados’ por la Premier a la Liga vale 540 millones

Que la Liga de Tebas se ha convertido en una competición filial, cantera y vivero de la Premier es un secreto a voces. Los fichajes de Casemiro por el United e Isak por el Newcastle, ambos por más de 70 millones, demuestran que la liga inglesa está a años luz de la española en músculo financiero gracias a que cuentan con los derechos televisivos más grandes del mundo.

La Premier es la NBA del fútbol y el resto de ligas europeas, empezando por la nuestra, sólo son un mare nostrum donde los clubes ingleses echan sus redes y pescan lo que quieren. Mientras Javier Tebas obliga a los clubes españoles a apretarse el cinturón, en la Premier se apuesta más por el crecimiento de la competición que por la austeridad en la gestión de sus clubes. Y el modelo funciona.

No hay un aspecto en que la Premier no golee a la Liga, del deportivo al económico y, por supuesto, a la repercusión mundial de sus equipos y sus partidos. Y eso que la Premier no tiene al Real Madrid. Ni al Barcelona de los tiempos de Messi. Pero da igual. La expansión de la liga inglesa, que lleva lustros de ventaja a la Liga de Tebas, especialmente en los dos mercados más importantes del mundo (Estados Unidos y Asia), ha sido vertiginosa.

Precisamente esa expansión ayuda a que la Premier se haya llevado de la Liga un once de cracks cuyo valor, en concepto del traspaso que pagaron los clubes ingleses a los españoles en su día, supera los 540 millones; es decir, una media de 50 millones de media por cada uno de los jugadores robados de la Liga.

Un once de ensueño

El once de los jugadores robados por la Premier a la Liga podría estar integrado por Kepa bajo los palos, cuya cláusula de 80 millones abonó el Chelsea al Athletic. En la defensa estarían Trippier en el lateral derecho (del Atlético al Newcastle por 15 millones), Varane (del Real Madrid al United por 50) y Laporte (del Athletic al Manchester City por 70) como centrales y Cucurella en el lateral izquierdo (del Getafe al Brighton por 18 kilos). En el centro del campo podrían jugar Rodri (del Atlético al City por 70 millones), Casemiro (del Rea Madrid al United también por 70 más objetivos) y Coutinho (del Barça al West Ham por 20 kilos). Arriba, podrían formar Guedes (del Valencia al Wolverhampton por 34 millones), Isak (de la Real Sociedad al Newcastle por 74) y Rodrigo (del Valencia al Leeds por 40).

Esta impresionante alineación de jugadores que cambiaron la Liga por la Premier podría completarse con nombres como Diego Carlos, Estupiñán, Joel Robles, Neto o Lenglet, que seguramente no serán los últimos antes de que se cierre esta ventana de fichajes el próximo 1 de septiembre.