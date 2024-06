Oficial: Briatore ficha por Alpine y regresa 15 años después a la Fórmula 1

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. Alpine ha anunciado a primera hora de este viernes el fichaje de Flavio Briatore, que regresa a la Fórmula 1 15 años después, y lo hará como asesor de la extensión de la escudería que vio ganar dos Mundiales seguidos a Fernando Alonso en 2005 y 2006 con el empresario italiano como jefe. A sus 74 años está de vuelta para desarrollar un papel completamente distinto al que desempeñó en su etapa como director de 1990 a 2009 y este se centrará básicamente en rescatar del pozo al equipo francés.

«El equipo BWT Alpine F1 anuncia a Flavio Briatore como asesor ejecutivo BWT Alpine F1 Team puede confirmar que Flavio Briatore ha sido nombrado por el CEO del Grupo Renault, Luca de Meo, como su asesor ejecutivo para la división de Fórmula 1.», notificó Alpine en un escueto comunicado en las redes sociales.

BWT Alpine F1 Team announces Flavio Briatore as Executive Advisor

BWT Alpine F1 Team can confirm that Flavio Briatore has been appointed by Renault Group CEO Luca de Meo as his Executive Advisor for the Formula One Division. pic.twitter.com/KAdNVkQBPP

