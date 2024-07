Ryan García ha cruzado todos los límites. El Consejo Mundial de Boxeo expulsó este jueves al boxeador estadounidense de origen mexicano, que lanzó repetidamente gravísimos insultos contra los negros y los musulmanes durante una transmisión en directo en las redes sociales. El mexicano Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, anunció la sanción contra García en la red social X (antes Twitter).

«Ejerciendo mi autoridad como presidente del CMB expulso por la presente a Ryan García de cualquier actividad con nuestra organización», escribió Sulaimán. «Rechazamos cualquier forma de discriminación. Temo por el bienestar de Ryan, ya que ha rechazado nuestra ayuda con su salud mental y abuso de sustancias», añade.

La decisión del directivo llegó unas horas después de que el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana le faltara el respetó a los creyentes del Islam y a George Floyd, víctima fatal de la brutalidad policial. «Odio a los negros, soy antinegro, soy del KKK. Deberíamos resucitar a George Floyd y matar a ese negro de nuevo», dijo en un Space de X.

Exercising my authority as president of the WBC , I am hereby expelling Ryan Garcia from any activity with our organization. We reject any form of discrimination. I fear for Ryan well being as he has declined multiple attempts for our help with mental health and substance abuse pic.twitter.com/pCIOH2am7B

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 4, 2024