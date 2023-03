Nuevo golpe a Tebas por invadir la privacidad: la huella dactilar no puede ser obligatoria

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte se suma a la lista de organismos que se han pronunciado en contra de Javier Tebas y le han parado los pies al presidente de la Liga. Este organismo público ha decretado el fin de la obligatoriedad de la huella dactilar como método de acceso de los estadios a las personas con abono en las gradas de animación de Primera y Segunda División.

Así lo ha anunciado la Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), una agrupación de aficionados que siempre se ha mostrado crítica y combativa con los métodos arrolladores de Tebas. «Accionistas y Socios del Fútbol Español deseamos comunicar que con fecha de ayer 21 de marzo hemos recibido una comunicación procedente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte en que se nos informa del fin de la obligación a la que estaban sujetas hasta ahora las personas con abono en las gradas de animación de los estadios de Primera y Segunda División de acceder a los estadios a través de un control de acceso mediante dato biométrico (mayoritariamente mediante huella dactilar)», anunció FASFE en un comunicado.

Esta resolución de Antiviolencia, como es conocido popularmente el organismo, se produce como respuesta al escrito que FASE le remitió el pasado 1 de marzo en el que requerían «el cese inmediato de la medida de control de acceso mediante sistemas biométricos y la cancelación y borrado de todos aquellos datos tomados con motivo de la implementación de tales medidas”.

«Enviamos este requerimiento a la Comisión Estatal, así como a LaLiga, el CSD y los 17 clubes en que nos consta que existe este tipo de controles de acceso, después de que el Gabinete Jurídico de la Agencia de Protección de Datos, en respuesta a una consulta del colectivo La Hinchada del Arlanzón (Burgos CF), estimara que el uso de esta medida restrictiva del derecho a la privacidad conculca la legislación. En FASFE consideramos que esta decisión de la Comisión Estatal, que elimina esa medida ilegal por invasiva de la privacidad que suponía además una patente discriminación con el resto de espectadores que no estaban sujetos a ella, es un desarrollo positivo y un éxito de la movilización conjunta de las aficiones en defensa de sus derechos», celebró la asociación presidida por Emilio Abejón.

Guerra abierta

Sin embargo, desde FASFE entienden que esta dictamen de Antiviolencia no es suficiente «al no eliminar totalmente este tipo de controles ni cancelar los datos biométricos ilegalmente tomados de las aficionadas y aficionados hasta ahora sujetos a esta obligación», por lo que avisan a Tebas de que la guerra no ha terminado, ni siquiera con esta victoria con la huella dactilar.

«FASFE seguirá trabajando a nivel legal y administrativo hasta el fin del uso de estos controles y la cancelación de todos los datos biométricos de aficionados que obren en poder de los clubes. En este sentido, FASFE se reserva el derecho de ejercitar cuantas acciones nos asistan en la defensa de los intereses de nuestros asociados y de los aficionados del Fútbol Español en general, incluidas las judiciales, así como aquellas ante la Agencia Española de Protección Datos», finalizó.

No es la primera vez que alguien le para los pies a Tebas por su afición a invadir la privacidad de los aficionados, ya que el año pasado la Audiencia Nacional confirmó una sanción de 250.000 euros a la Liga por utilizar sin consentimiento los micrófonos de los teléfonos que tenían instalada la aplicación oficial de la competición.