Nuevo batacazo del City de Guardiola: cae en la final de la FA Cup y confirma su ‘annus horribilis’

El Manchester City de Pep Guardiola ha sufrido un nuevo batacazo la tarde de este sábado tras caer sorprendentemente por la mínima (1-0) ante el Crystal Palace en la final de la FA Cup que se ha disputado en el mítico estadio de Wembley. Con esta inesperada debacle, el técnico catalán confirma sin duda su ‘annus horribilis’ al frente del conjunto inglés.

El nombre de Eberechi Eze quedará grabado para siempre en la historia del Crystal Palace como el autor del gol que le dio el primer título a ‘Las Águilas’, en un vibrante partido cargado de emociones, donde Dean Henderson le detuvo un penalti a Omar Marmoush y que contó con el debut del argentino Claudio Echeverri en el City.

Como era de esperar, los pupilos de Guardiola mantuvieron la posesión tras los primeros minutos del inicio del partido, mientras que el Palace buscó la contra y saltear líneas con pases largos para los tanques que tiene como delanteros, y le surtió efecto. A los 16 minutos del primer tiempo, Eze sorprendió a la defensa rival y batió a Stefan Ortega. La jugada la inició el colombiano Daniel Muñoz, cuyo centro bajo fue perfecto para que el delantero inglés adelantara a su equipo en el marcador.

Sin embargo, la polémica del encuentro llegó a los 24 minutos cuando el VAR tuvo que intervenir para analizar una acción entre Erling Haaland y Dean Henderson después de que las repeticiones mostraran que el cancerbero del Palace podría haber tocado el balón con la mano derecha fuera de su área, pero la revisión no ofreció ningún resultado evidente y la mitad del estadio de Wembley respiró aliviado.

Más tarde, el City gozó de una gran oportunidad para igualar la contienda a los 33 minutos. Bernardo Silva realizó una pared con Marmoush dentro del área y fue derribado por Tyrick Mitchell. Tras varios minutos de suspense, el árbitro Stuart Attwell decretó la pena máxima a favor de los hombres de Guardiola.

No obstante, fue cuando la figura de Henderson se hizo gigante y paró el derechazo al egipcio, que cruzó el balón con un remate potente. El rebote le quedó a Haaland, pero no pudo conectar bien la pelota y quedó finalmente en las manos del ex portero del Manchester United.

Intensa segunda parte en Wembley

Tras el descanso, el Crystal Palace ampliaría la ventaja en el marcador a los 54 minutos. Y es que después de un despeje fallido del City, Muñoz disparó con la zurda y un desvío en Sarr desorientó a Ortega, quien tuvo que buscar la pelota dentro de su portería. Sin embargo, el gol quedó anulado después de que el VAR demostrara que el lateral colombiano estaba en fuera de juego.

A los 76 minutos, Marmoush fue sustituido por el argentino Claudio Echeverri, quien debutó de manera oficial en el City nada menos que en una final en Wembley. De hecho, el ‘Diablito’ tuvo el empate en sus botas a diez minutos del final del choque en un mano a mano con Henderson, pero otra vez el guardameta repelió el disparo del argentino.

Finalmente, el marcador no volvería a cambiar para que el Crystal Palace conquiste su primer gran trofeo en sus 164 años de historia, el cual reconoce el gran proyecto que ha construido Oliver Glasner desde que aterrizase en Selhurst Park en febrero de 2024.