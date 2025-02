El nuevo Aston Martin de Fernando Alonso ya rueda en Baréin

El Aston Martin AMR25 ha echado a rodar. Un día después de su puesta de largo, la escudería británica ha saltado a la pista este lunes para rodar por primera vez con el nuevo monoplaza en el que Fernando Alonso tiene puestas grandes esperanzas. La afición estaba ansiosa por ver el nuevo AMR25 sobre el asfalto, y el equipo concedió los deseos de su público.

Alonso y Stroll rodaron con el nuevo coche en el Filming Day de Aston Martin en el trazado de Sakhir (Baréin). Ambos completarán los kilómetros obligatorios de este día, un total de 200, 100 por cada piloto, que equivalen a unas 18 vueltas en este circuito. Así lo anunció el equipo en sus redes sociales con un mensaje claro: «De la construcción a la pista. El AMR25 cobra vida». Su pareja de pilotos saltaría al trazado para poner a punto el nuevo monoplaza antes del test oficial.

Este día se utiliza para que los pilotos conozcan mejor el coche, las nuevas mejoras introducidas en el mismo y conocer los sistemas. La pretemporada arranca oficialmente este miércoles con el primer día de test de los tres estipulados en el circuito de Baréin. Pero Aston Martin no ha querido espera y, desde primera hora de la mañana, han salido a pista para cubrir el cupo de kilómetros. Primero ha sido Lance Stroll y esta tarde lo hará Fernando Alonso.

Este año hay grandes esperanzas puestas en el Aston Martin con la llegada de Adrian Newey. El fichaje del ingeniero británico ha despertado una gran ilusión, aunque no tendrá impacto en el coche de este año. El ex de Red Bull estará centrado en diseñar el monoplaza de 2026. No obstante, Lawrence Stroll le ha pedido que también sea partícipe de las posibles mejoras en el AMR25.

Así es el nuevo Aston Martín de Fernando Alonso

El AMR25, con el verde representativo de la escudería como color predominante y ese nuevo tono blanco en la entrada de aire superior, vuelve a apostar por el chasis que funcionó hace dos años. Así deja atrás esa insistencia en la aerodinámica y un suelo bajo que le hizo la vida imposible en muchas carreras a sus integrantes el pasado campeonato.

Este Aston Martin rodará por primera vez el próximo lunes en Baréin. Alonso y su compañero Lance Stroll pilotarán el AMR25 en el circuito de Sakhir, donde se celebra la cuarta prueba del Mundial de 2025 y también los test oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 a partir del miércoles 26 y hasta el viernes 28 de febrero. «Aprendimos mucho en 2024 y el equipo ha utilizado eso como una motivación. Estoy emocionado por volver a la pista», afirma el asturiano.