Norris explica el motivo por el que Sainz ya no está en Ferrari

La bandera a cuadros del GP de Abu Dabi precintó el campeonato de Constructores para McLaren y echó el telón a la temporada de Fórmula 1 en general y la etapa de Carlos Sainz en Ferrari en particular. El piloto español cerró con un podio sus cuatro años en la Scuderia. Su lugar lo ocupará Hamilton. Algo que se conoce desde hace diez meses

El comunicado fue escueto, pero el trasfondo histórico: «A Ferrari le complace anunciar que Lewis Hamilton se unirá a la escudería en 2025 con un contrato plurianual». La escudería italiana confirmaba que a partir de 2025 el piloto inglés ocupará el volante de Sainz.

En una maniobra de las que sin duda quedarán subrayadas en color fosforito en los libros de historia del Mundial de Fórmula 1, Ferrari le echó el lazo a Lewis Hamilton, el piloto más exitoso de todos los tiempos, quien, pasará a defender el color del equipo más laureado de siempre. Un heptacampeón para tratar de que Ferrari asalte el Mundial.

Fred Vasseur, director del Cavallino Rampante, admitió que no podía rechazar la incorporación del piloto inglés. «Tengo un gran respeto por Carlos Sainz. Hemos tenido momentos extraordinarios juntos estos años. Carlos me dio mi primer podio en la Fórmula 1. Garantiza una dinámica positiva en el equipo. Pero en la vida hay que tomar ciertas decisiones y creo que un equipo no puede dejar de incorporar a Lewis Hamilton. Porque es único. Y para ello, Carlos debía estar fuera», afirmó Vasseur.

No era algo desconocido. Lando Norris, piloto de McLaren y amigo íntimo de Sainz, mantiene la misma línea. «Es una lástima porque creo que ha demostrado su valía en la Fórmula 1 lo suficiente como para merecer un buen asiento. Se merece pelear por campeonatos y victorias y ese tipo de cosas, y es una pena cuando se pierde esa oportunidad. Pero no es porque no tenga talento o no tenga la habilidad, ¿verdad? Es porque el nombre más importante de la Fórmula 1 quiere su asiento», detalla Norris.

Lando no duda del rendimiento del que fuera su compañero. «Veremos en el futuro cómo le va a Lewis en Ferrari con y contra Leclerc. Pero Sainz ha demostrado ser suficiente. Así que no creo que nadie tenga que dudar de él. Y estoy seguro de que su momento llegará de nuevo y ayudará a Williams a luchar para volver a la cima», sentenció el piloto británico.