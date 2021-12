El Barça sufrió más de la cuenta para llevarse la victoria ante el Elche por 3-2. Los de Francisco igualaron un 2-0 pero un gol de Nico en los compases finales dio los tres puntos a los de Xavi. Nico dio la cara tras un encuentro en el que volvieron a quedar en evidencia los problemas del conjunto azulgrana en defensa. A diferencia de su entrenador, el canterano no cree que sean los jóvenes los que están sosteniendo al equipo, «somos todos».

En la rueda de prensa previa al partido del Elche, Xavi daba un palo a los veteranos y aseguraba que «es difícil de digerir que las diferencias las marquen los jóvenes». Sin embargo, Nico no opina lo mismo que el míster y tras el partido frente al cuadro ilicitano contradijo las palabras del técnico.

«Todos los jugadores que estamos en el primer equipo somos igual de importantes. No estoy de acuerdo en que somos los jóvenes los que estamos sosteniendo el equipo, somos todos, son los 11 que juegan, los que salen y los que están en el banquillo ayudando. Para yo marcar hoy todo el equipo ha tenido que aportar mucho», comentó.

Sobre el partido, el autor del tercer gol del Barcelona explicó que «sabíamos que era un rival complicado y últimamente no estaban saliendo las cosas como merecíamos. Es una victoria muy importante. Sabíamos que íbamos a tener las nuestras, hemos tenido varias claras y al final ha entrado una»,

Respecto a lo que ha sucedido para que el Elche igualara un 2-0 en un minuto, Nico asegura que «ellos han tenido esos 5-10 minutos porque son un equipo muy bueno. Han tenido 2 llegadas y las han metido. Al final son un equipo de Primera de calidad y es normal que tengan sus ocasiones». Sobre su gol reconoce que lo único que pensó es «que entrase como fuese. El control se me ha ido un poco y me he tirado como he podido pero lo importante es que ha entrado».

En última instancia reconoce que no han tirado la toalla por la Liga, aunque primero se fijan el objetivo de luchar por entrar en Champions: «Lucharemos por estar entre los 4 primeros y luego por la Liga porque somos el Barça y se lo debemos a esta afición, que ha estado espectacular hoy. Creemos que las cosas mejorarán mucho y estoy seguro que esta victoria nos dará mucha energía para subir para arriba».