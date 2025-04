Ni Trident ni Orbit: la marca de chicles que siempre lleva Ancelotti en el bolsillo

Carlo Ancelotti está en boca de todos porque su futuro está lejos del Real Madrid y muy cerca de la Selección de Brasil. La derrota del equipo blanco ante el Arsenal en Champions unida a la final de Copa del Rey ha provocado que la cúpula del club merengue esté cada vez más convencida de que el ciclo de Ancelotti debe terminar a final de temporada, siendo Xabi Alonso el favorito para sustituirle. Ancelotti se iría con un bagaje impresionante de títulos a sus espaldas y con señorío, cuidando siempre su imagen y respetando a todos. Y con un chicle en la boca…

El todavía entrenador del Real Madrid es conocido por su hábito de masticar chicles durante los partidos. Y la marca que suele llevar en el bolsillo ha sorprendido a muchos, pues no es ni Trident ni Orbit, dos de las más famosas. Se trata de Mentos Pure Fresh, específicamente los de sabor a menta, que se caracterizan por su frescura y por combatir el mal aliento. Estos chicles están disponibles en casi todos los supermercados y quioscos y su precio ronda entre 1 y 1,50 euros.

Ancelotti y los chicles

Ancelotti adoptó esta costumbre como una forma de manejar la tensión durante los partidos, especialmente después de dejar de fumar debido a las restricciones en los estadios. En entrevistas, ha mencionado que masticar chicle le ayuda a concentrarse y a aliviar el estrés que siente antes y durante los encuentros . Se estima que puede llegar a consumir entre 10 y 12 chicles por partido.

Aunque este hábito le ayuda a mantenerse calmado, es importante tener en cuenta que el consumo excesivo de chicles puede tener efectos secundarios, como molestias digestivas. Por ello, se recomienda moderación en su consumo. La imagen de Ancelotti masticando chicle se ha vuelto tan icónica que incluso ha protagonizado momentos curiosos, como cuando un aficionado en San Mamés le pidió un chicle y el técnico accedió a la petición, generando envidia en la grada. En definitiva, los chicles Mentos Pure Fresh se han convertido en un elemento inseparable de Ancelotti en los partidos, ayudándole a mantener la calma y la concentración desde el banquillo.​

Un Ancelotti cuyo ciclo en el Real Madrid parece haber llegado a su fin tras esta pobre temporada. Y es que Xabi Alonso ya le ha comunicado a sus jugador que se marcha del Leverkusen y todos los caminos llevan a la capital de España. Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Me cuentan que Xabi Alonso ha hablado con la plantilla del Leverkusen y les ha dicho que la próxima temporada no estará con ellos. No les ha precisado decirle a dónde se va, pero les ha dicho que no les entrenará. Ancelotti le ha pedido a la entidad que le den una salida digna, creo que es lo lógico teniendo en cuenta que ha ganado 3 Champions con el Real Madrid».

Todos los caminos del Real Madrid conducen a Xabi Alonso. Esa es la opinión mayoritariamente extendida en la cúpula del club blanco que ya empieza a asumir de forma casi unánime que el ciclo de Carletto en el banquillo del Bernabéu está próximo a su fin. Incluso aunque el equipo consiguiera algún título esta temporada son ya mayoría los que piensan que el cambio de entrenador en verano es obligatorio.