Ni Djokovic ni Nadal pudieron: el nuevo récord de Alcaraz que lo convierte en el tenista total

El encapsulado recinto de Róterdam registra su mayor estruendo una vez caído el sol. Ya no se escucha la tensión de las raquetas en cada golpeo, tampoco el bote de la pelota sobre la pista, sólo un bramido. El de Carlos Alcaraz, que grita con el puño en alto y alza el trofeo en Róterdam. El primero de 2025 en particular y el primero que consigue en indoor en general tras superar a De Miñaur.

Desprecinta así la última de sus vitrinas. Especialista en tierra batida, graduado en hierba y alumno aventajado en pista dura, a Alcaraz se le resistía ganar en pista cubierta. Y en la primera final indoor que se presentó, coronó. A sus 21 años y nueves meses ya ha conseguidos al menos un título en todas las superficies habidas y por haber. Ocho en tierra batida, cinco en pista dura sin cubrir, tres sobre hierba y uno en indoor.

Ha ganado al menos un torneo en todas las superficies a sus 21 años y nueve meses, antes que cualquiera de los integrantes del Big Three. Rafa Nadal lo hizo recién cumplidos 22 años, en el torneo de Queen’s 2008. Roger Federer a los 21 años y 10 meses, sobre el pasto de Halle en 2003 y Novak Djokovic con 24 años y un mes al conquistar Wimbledon 2011. Alcaraz ha batido sus registros.

«Este título es especial porque es el primero en indoor y he demostrado que puedo jugar bien en este tipo de pistas. Estoy feliz porque sabía que tenía el nivel para jugar bien en estas condiciones. Hay jugadores que tienen mejor juego para jugar en indoor, pero he conseguido ganar a tenistas como esos y eso me da mucha confianza. Mi mejor nivel también llegará en esta superficie, he de trabajar en mejorar lo que he entrenado», aseguró Alcaraz tras conquistar Róterdam.

El murciano ha cambiado su hoja de ruta para hacerse más fuerte en la superficie que domina Sinner. A estas alturas de año siempre ha sido un asiduo de la tierra batida de Sudamérica. Lo ha cambiado por la pista dura de Róterdam, Doha, Indian Wells y Miami. El mencionado triunfo en Róterdam también le permite a Alcaraz pegarle a Sinner un mordisco de 400 puntos en el ranking ATP.

Sigue tercero, pero poco a poco va acechando al italiano, también lo hace sobre la pista dura. Argumentos para creer que puede alcanzar su mejor nivel en indoor, haberlos haylos. El murciano posee velocidad, agilidad y reflejos para rendir en una superficie que ahora miso controla Sinner. El italiano ha ganado 36 de los últimos 37 partidos en dura, con el único lunar de la final del Open 500 de Pekín, que perdió contra Alcaraz precisamente.