Newey: «Fernando Alonso ha sido mi archienemigo, pero es una leyenda y quiero trabajar con él»

El fichaje estrella de Aston Martin, Adrian Newey, ya dijo sus primeras palabras como accionista y asesor técnico de la escudería británica. Lo hizo en la rueda de prensa de su presentación en la fábrica de Silverstone, donde aseguró que está ansioso por ponerse manos a la obra después de que se cumpla el período obligatorio de parón de seis meses en la Fórmula 1 desde su desvinculación de Red Bull. También tuvo un detalle con Fernando Alonso.

«Por Lawrence (Stroll)», bromeó para comenzar al ser preguntado por qué se decantó por Aston Martin. «Sentía que necesitaba un nuevo reto y hacia finales de abril decidí que quería hacer algo distinto. Pase mucho tiempo con mi mujer debatiendo que había que hacer a continuación. Nos tomamos nuestro tiempo para decidir y he tenido muchísima suerte en haber podido conseguir a lo que aspiraba desde que era un niño», repasó.

«Ese deseo de ser ingeniero en automovilismo y todo además ha sido un bonus. Haberlo conseguido recién salido de la universidad no lo podía imaginar. Hay que ser sincero consigo mismo, mantenerse fresco y necesitaba un nuevo reto para ello. Me tomé mi tiempo», continuó acerca de su decisión.

Newey alabó la labor del propietario de la escudería británica: «Lawrence y yo nos hemos ido conociendo a lo largo de los años y normalmente nos encontramos en las carreras de Oriente Medio y como ya he dicho y he anunciado a todo el mundo dejaría mi antiguo equipo y estoy halagado de que muchos equipos se hayan interesado, pero la pasión y el optimismo de Lawrence es muy persuasivo».

La importancia de Lawrence Stroll

«Si miras hace 20 años lo que llamamos jefes de equipo eran los dueños y en esta nueva era es el único dueño del equipo propiamente activo y es un sentimiento distinto verle involucrado. La oportunidad de ser accionista y socio es algo que nunca se me había ofrecido. Es un rol distinto que tengo ganas de desarrollar» recordó.

«Estas instalaciones son simplemente increíbles. No es nada fácil construir una nueva fábrica y que además sea cálido, con buenas soluciones y que tenga buena comunicación por parte de todo el equipo. Se siente muy bien, las proporciones son correctas… Tengo muchísimas ganas de empezar, de llegar a conocer a todo el mundo y trabajar con ellos. Veamos qué tal», afirmó.

«La unidad de potencia se sabe que va a cambiar y Honda está trabajando y va a trabajar muy duro en eso. Estoy encantado de seguir trabajando con ellos. Son ingenieros muy buenos, fácil de trabajar con ellos también. En el lado del chasis, las normas aerodinámicas se anunciarán a principios de enero y yo me uniré poco después. Igual es eso de importante que conocer a todo el mundo. Las normas de 2026 son una oportunidad porque todo el mundo reseteará. Si podemos capitalizar sobre ello o no, simplemente no lo sabemos. Pienso en hacer el mejor trabajo posible y lo que tenga que ser será», prometió.

«Todos los equipos de F1 son iguales: tres departamentos que son mecánica, aerodinámica y rendimiento. Nos tenemos que asegurar de tener sinergias entre ellos y con Honda en la unidad de potencia. Tendremos más interacción que nunca, pero hay un buen proyecto», aseguró.

Newey no hace quinielas

Newey no quiso hacer grandes pronósticos y comunicó que se centrará en hacer su trabajo: «No lo sé hasta que empiece, no tiene sentido predecir nada ahora mismo. Nos gustaría tener un buen 2025 naturalmente. Para mí será cuestión de trabajar con todo el mundo y que lo hagamos lo mejor posible entre todos».

«Creo que después de Ferrari, Aston Martin es la marca más icónica. Es algo especial. También estoy ligado al proyecto Valkyrie y tengo algunos Aston Martin clásicos y me encanta estar ligado a esta magia», dijo. «No puedo responder porque no es algo en lo que piense. A mí me gusta llegar, trabajar con todo el mundo y hacerlo de varias maneras. Una es en solitario, en mi mesa de dibujo, la segunda forma y en mayor proporción es trabajar con mis ingenieros y la tercera es ir a las carreras e intentar entender qué sienten los pilotos o traducir las sensaciones de cómo se comportan los coches al lenguaje de ingeniería», añadió.

«A Lance (Stroll) le conozco desde sus tiempos en F3. Dominó la segunda mitad del año. Fernando y yo hemos peleado en muchos años y ha sido mi archienemigo por momentos. Estuvimos cerca de que se uniera a Red Bull en 2008 para la temporada 2009, no sucedió, una pena, pero seguimos peleando el uno con el otro. Es una leyenda del deporte y tengo ganas de trabajar con él», comentó sobre los pilotos.

«Quiero estar en el centro de la fábrica. Cambiar de equipo supone un gran compromiso para tratar de comprender cómo trabaja todo el mundo», prosiguió. «Es una muestra del compromiso de Lawrence. No sé cuanto le costará a todo esto, pero no es barato. Intentaré que se gaste dinero dentro de los límites. La combinación de las instalaciones y lo bien pensado que está el edifico. Si tuviera que definir a Lawrence en una frase, diría que tiene una creencia y tiene la fe de jugarse todas las fichas al negro», recordó Newey sobre la visita a la fábrica de hace unos meses que le enamoró.