El Newcastle puede sacar del paro a De Gea

David De Gea podría regresar a la Premier League en las próximas semanas. Y no al Manchester United, donde estuvo durante más de una década, sino al Newcastle. La lesión en el hombro de Nick Pope de larga duración podría hacer a los magpies a recurrir al portero español, que se encuentra sin equipo desde que finalizara su contrato con los de Old Trafford la pasada temporada.

Fue precisamente en el partido de este fin de semana entre el Newcastle y el Manchester United cuando el portero inglés sufrió una lesión en su hombro a falta de cuatro minutos de finalizar el encuentro. Ahora, el equipo de St. James Park estaría sopesando la posibilidad de fichar al guardameta español que para tantos equipos ha sonado en los últimos meses. Y es que Nick Pope se encontraba en el mejor momento de su carrera deportiva, pero a sus 31 años deberá pasar por el quirófano y donde todo hace indicar que estará de baja entre cuatro y cinco meses de baja.

David De Gea estuvo durante 12 temporadas en el Manchester United y llegó a ser el mejor jugador de la plantilla e, incluso, de la Premier League. El español dejó el equipo de Old Trafford con un salario de 375.000 libras semanales y tras no llegar a un acuerdo con la entidad mancuniana dejó de ser jugador de los diablos rojos.

El rotativo inglés Daily Mail informa este lunes que «el Newcastle estudia la posibilidad de fichar a David de Gea, ex portero del Manchester United, para sustituir al lesionado Nick Pope». No obstante, deberían llegar a un acuerdo en los términos económicos para respetar la escala salarial de la plantilla. «Tendría un atractivo obvio dado su pedigrí, disponibilidad inmediata y el hecho de que no requeriría una cuota de transferencia, pero tendría que aceptar una cantidad inferior para encajar en su estructura salarial si el Newcastle quisiera hacer un movimiento en firme por él», añade el diario británico.

Las otras alternativas que maneja el Newcastle son las de Martin Dubravka y Loris Karius. La final de la FA Cup ante el Manchester City el pasado 3 de junio fue el último partido oficial de De Gea. Desde entonces, más de seis meses en el paro y donde no ha vuelto a vestirse de corto.

Otros clubes interesados en De Gea

En estos seis meses, David De Gea ha sonado para multitud de equipos. El Betis fue uno de ellos cuando se lesionaron Claudio Bravo y Rui Silva, pero finalmente no terminó por concretarse. También llegó a sonar para al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que ni una espectacular oferta económica de los saudíes terminó por convencer al portero español.

Otro que también ha sonado para hacerse con sus servicios ha sido el Inter de Miami de Leo Messi, pero por unos motivos u otros ha sido más rumorología que certezas. La realidad es que ahora De Gea puede salir del paro y regresar a la Premier League, pero para ello deberá rebajarse en demasía el sueldo en comparación con lo que cobraba en el Manchester United.