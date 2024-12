Nelson Évora desmiente que sea el señalado por Peleteiro por maltrato: «Toda mi empatía con Ana»

El atleta portugués Nelson Évora desmintió, a través de un comunicado de prensa, que la persona a la que se refiere Ana Peleteiro en su denuncia de agresiones sexuales y maltrato psicológico por parte de una expareja sea él. «En el seguimiento sobre las noticias que están circulando y que se relacionan con mi nombre, manifiesto toda mi empatía con Ana y con todas las mujeres y hombres que pasan por este tipo de situación. La persona señalada en esta historia no soy yo», escribió el deportista.

El campeón olímpico de triple salto en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y la deportista española mantuvieron una relación entre 2016 y 2021. En su comunicado, Nelson Évora, una leyenda del atletismo portugués, pide que no se le asocie con esos hechos porque, en caso contrario, «habrá consecuencias legales».

Ana Peleteiro rompió con Nelson Évora en 2021 justo después de ser medallista olímpica en Tokio y a las dos semanas comenzó una relación con su actual pareja y padre de su hija, Benjamin Compaoré, quien curiosamente también fue condenado a seis meses de prisión por violencia física y maltrato psicológico contra su ex pareja.

«Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aun así, me quedé», relató Ana Peleteiro sobre su vida en común con su ex pareja. «Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, a la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente. Y aun así me quedé. Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera. Y que si luego me era infiel, que tampoco me sorprendiese. Y aun así me quedé», desveló la ganadora de la medalla de bronce en Tokio.

La relación entre Nelson Évora y Ana Peleteiro

Ana Peleteiro conoció a Nelson Évora en 2016, cuando ambos compartían entrenador. La atleta, que por aquel entonces tenía 20 años, comenzó una relación amorosa con un deportista que tenía una trayectoria intachable después de haber sido campeón olímpico, mundial y europeo de triple salto, además de abanderado de Portugal en dos Juegos.

La gallega borró todas sus publicaciones en las redes sociales con Nelson Évora, pero en su día le dedicó un precioso mensaje con motivo de su medalla olímpica en Tokio. «Quiero darte las gracias por hacer que me enamorase del triple salto en 2008, cuando ganaste tu primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos… Después de luchar durante cinco largos años, por fin podemos decir que lo logramos. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ahora nos toca seguir luchando y seguir cumpliendo sueños juntos. De Pekín 2008 a Tokyo 2020+1. Eres luz», dijo.

La realidad es que Nelson Évora posee uno de los palmareses más ricos de toda la historia de la disciplina que Peleteiro practica como avalan sus cuatro medallas en el Mundial de Atletismo entre los años 2007 y 2017, y otras dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta. El luso, además, obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2018 y tres medallas en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta entre los años 2015 y 2019.