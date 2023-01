Navratilova anuncia que sufre cáncer de mama y de garganta

El 2023 empieza con una mala noticia en el mundo del tenis femenino. A Martina Navratilova le han diagnosticado cáncer de mama y de garganta en la última revisión realizada en una clínica de Estados Unidos. La ganadora de 18 Grand Slams ya sufrió y superó un cáncer de mama hace 13 años con radioterapia.

La leyenda del deporte de la raqueta asegurado que no se rinde y va a pelear hasta el último punto para volver a ganar este partido: «Voy a luchar contra esto con todas las fuerzas». Un ganglio linfático inflamado habría llevado a Martina Navratilova a someterse a las pruebas. «Espero un resultado favorable. Será miserable durante un tiempo, pero lucharé con todas mis fuerzas», afirmó la Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 1994.

Una portavoz de Navratilova dejó entrever que el pronóstico es bueno porque «se ha detectado el cáncer al inicio por lo que somos optimistas». La tenista comenzará el tratamiento este mismo mes de enero, concretamente la próxima semana en Nueva York.

La noticia desvelada por The Times ha causado un gran impacto en el mundo del tenis. Cabe recordar que en 2010 ya se le diagnosticó un cáncer de mama no invasivo y, tras seis meses de tratamiento, se consideró que la ex número uno del mundo estaba ya curada. En ese momento, «lloró durante unos 15 segundos» y luego preguntó al médico: «Vale, ¿qué podemos hacer, cuál es el siguiente paso?», confesó Navratilova.

La ex tenista tenía previsto viajar a Australia en unas semanas para comentar el Abierto de Australia que se disputa del 16 al 29 de enero en una televisión con derechos. Desgraciadamente, debido a su enfermedad, Navratilova ha tenido que renunciar a su viaje para comenzar el tratamiento contra el cáncer la próxima semana.