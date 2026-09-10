VUELTA CICLISTA A ESPAÑA: ETAPA 18

Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 18 de hoy jueves, 10 de septiembre

Enric Mas sigue como líder tras superar muy bien la contrarreloj clave entre El Puerto y Jerez

La Vuelta, más cerca: Enric Mas aguanta en la contrarreloj de Jerez cede sólo 33 segundos ante Roglic

Enric Mas
Enric Mas en la contrarreloj. (EFE)
Daniel Calle
  • Daniel Calle
  • Madrigal de la Vera (Cáceres, 1993). Coordinador de la sección de deportes. Antes en El Mundo, El Español y El Debate. Una década informando sobre la actualidad deportiva.

Enric Mas sigue como líder de la Vuelta Ciclista a España 2026 y lo hace además muy reforzado. A falta de tres etapas, y tras la contrarreloj entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, el ciclista español sólo perdió 33 segundos respecto a Roglic cuando se esperaba que el recorte de tiempo del esloveno fuera mayor. Enric Mas acaricia el triunfo en la general de La Vuelta a España.

Tras una contrarreloj clave, de más de 30 kilómetros, Enric Mas saca 1 minuto y 37 segundos a Primo Roglic en la clasificación general. Quedan tres etapas, aunque realmente son dos, ya que la última es la tradicional de final de carrera, este año en Granada. Este viernes y sábado habrá dos jornadas de montaña, también clave, pero ahí Mas, a priori, parte con ventaja.

Clasificación de la etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España

  1. S. Kung: 35’22»
  2. C. Thornley: a 3 segundos
  3. J. Almeida: a 9 segundos
  4. P. Roglic: a 19 segundos
  5. W. Van Aert: a 20 segundos
  6. F. Fisher-Black: a 21 segundos
  7. B. Armirail: a 26 segundos
  8. I. Oliveira: a 30 segundos
  9. E. Hayter: a 32 segundos
  10. X. Azparren: a 33 segundos

Clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026

  1. E. Mas: 60h, 45′, 58″
  2. P. Roglic: a 1’37»
  3. F. Gall: a 3’01»
  4. R. Carapaz: a 5’17»
  5. O. Onley: a 6’03»
  6. J. Omrzel: a 7’00»
  7. C. Berthet: a 7’47»
  8. M. Skjelmose: a 7’51»
  9. C. Rodríguez: a 7’51»
  10. H. Tejada: a 9’57»

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