Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 18 de hoy jueves, 10 de septiembre

Enric Mas sigue como líder de la Vuelta Ciclista a España 2026 y lo hace además muy reforzado. A falta de tres etapas, y tras la contrarreloj entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, el ciclista español sólo perdió 33 segundos respecto a Roglic cuando se esperaba que el recorte de tiempo del esloveno fuera mayor. Enric Mas acaricia el triunfo en la general de La Vuelta a España.

Tras una contrarreloj clave, de más de 30 kilómetros, Enric Mas saca 1 minuto y 37 segundos a Primo Roglic en la clasificación general. Quedan tres etapas, aunque realmente son dos, ya que la última es la tradicional de final de carrera, este año en Granada. Este viernes y sábado habrá dos jornadas de montaña, también clave, pero ahí Mas, a priori, parte con ventaja.

Clasificación de la etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España

S. Kung: 35’22» C. Thornley: a 3 segundos J. Almeida: a 9 segundos P. Roglic: a 19 segundos W. Van Aert: a 20 segundos F. Fisher-Black: a 21 segundos B. Armirail: a 26 segundos I. Oliveira: a 30 segundos E. Hayter: a 32 segundos X. Azparren: a 33 segundos

Clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026