Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 18 de hoy jueves, 10 de septiembre
Enric Mas sigue como líder tras superar muy bien la contrarreloj clave entre El Puerto y Jerez
La Vuelta, más cerca: Enric Mas aguanta en la contrarreloj de Jerez cede sólo 33 segundos ante Roglic
Enric Mas sigue como líder de la Vuelta Ciclista a España 2026 y lo hace además muy reforzado. A falta de tres etapas, y tras la contrarreloj entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, el ciclista español sólo perdió 33 segundos respecto a Roglic cuando se esperaba que el recorte de tiempo del esloveno fuera mayor. Enric Mas acaricia el triunfo en la general de La Vuelta a España.
Tras una contrarreloj clave, de más de 30 kilómetros, Enric Mas saca 1 minuto y 37 segundos a Primo Roglic en la clasificación general. Quedan tres etapas, aunque realmente son dos, ya que la última es la tradicional de final de carrera, este año en Granada. Este viernes y sábado habrá dos jornadas de montaña, también clave, pero ahí Mas, a priori, parte con ventaja.
Clasificación de la etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España
- S. Kung: 35’22»
- C. Thornley: a 3 segundos
- J. Almeida: a 9 segundos
- P. Roglic: a 19 segundos
- W. Van Aert: a 20 segundos
- F. Fisher-Black: a 21 segundos
- B. Armirail: a 26 segundos
- I. Oliveira: a 30 segundos
- E. Hayter: a 32 segundos
- X. Azparren: a 33 segundos
Clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026
- E. Mas: 60h, 45′, 58″
- P. Roglic: a 1’37»
- F. Gall: a 3’01»
- R. Carapaz: a 5’17»
- O. Onley: a 6’03»
- J. Omrzel: a 7’00»
- C. Berthet: a 7’47»
- M. Skjelmose: a 7’51»
- C. Rodríguez: a 7’51»
- H. Tejada: a 9’57»