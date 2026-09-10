La Vuelta, más cerca: Enric Mas aguanta en la contrarreloj de Jerez y cede sólo 33 segundos ante Roglic

La Vuelta a España está más cerca de Enric Mas. Pedazo de contrarreloj que se ha marcado el balear, sin ser un especialista en la materia. Eran 32 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, un recorrido en el que se decidía buena parte de la carrera y en el que Mas se defendió con uñas y dientes. Ante un Primoz Roglic que se quedó a 18 segundos del vencedor, Stefan Küng, el ciclista del Movistar únicamente perdió 33″. Lo hubiera firmado antes de comenzar a rodar. Sale con 1:37 de ventaja de cara a las dos últimas etapas.

Parecía que sería mucho mayor la diferencia en meta viendo el primer punto intermedio, en el que ya se dejaba 22 segundos. Rondaría el minuto. Pero no. Enric hizo un ejercicio de resiliencia para aguantar sobre la bicicleta, encontrar un gran ritmo y no ceder. Cedió 14 segundos más en el segundo punto intermedio, pero qué final se marcó. Los últimos 10 kilómetros de Mas fueron mejores que los del esloveno, recuperándole tres segundos y dejando la diferencia final en 33 segundos.

Küng dominaba los tiempos, aunque en esta contrarreloj la victoria era lo de menos. Las miradas se fijaban en la pelea entre los tres primeros de la general, especialmente en la de un Roglic que es especialista en estas pruebas. Lo lógico era que recortase diferencias en la general –llegando al minuto o incluso más– a Enric Mas y a Felix Gall, colocándose como mínimo segundo y dejando aún más abierta la carrera para las dos últimas etapas de montaña.

La diferencia idónea para que Mas pudiera salir de rojo en Jerez se fijaba en torno a los dos minutos y 2:10 era la ventaja que tenía respecto al esloveno. Era su gran rival, sin olvidar a un Gall que estaba a 2:06 y que, teóricamente, no es mejor que el mallorquín en contrarreloj.

El paso de los tres por el primer punto intermedio dejaba en evidencia que el esloveno es superior, puesto que en los primeros 11,7 kilómetros. No era una gran prueba en ese momento para Roglic, que perdía ocho segundos con Almeida, pero que superaba por 22″ a sus otros dos rivales. Calcaban tiempos Mas y Gall en el primer paso, lo que llevaba al austriaco a perder en ese momento la segunda plaza del podio.

Mas se recupera con un final increíble

Esa diferencia de 22 segundos en el primer tercio del recorrido llevaba a pensar que Mas podía dejarse en torno a un minuto de los 2:10 que tenía respecto al esloveno en la línea de meta. Pero entonces fue cuando Enric comenzó a rodar con una soltura enorme. Daba buenas sensaciones encima de la bicicleta y se confirmó en el segundo punto intermedio. Mientras que Gall se hundía, el español aguantaba y cedía otros 14 segundos. Faltaban los 10 kilómetros finales, en los que ganaría seguridad y conseguiría no sólo aguantar a Roglic, sino recortarle tres segundos.

Roglic detenía el crono en 35:41, perdiendo 18 segundos con Küng. Por detrás aparecía Gall, que perdía casi minuto y medio (1:28) con el esloveno. Esto le suponía decir prácticamente adiós a la segunda plaza del podio, puesto que sólo les separaban cuatro segundos en la general antes de la etapa. Y apenas un minuto después aparecería por meta Mas. Lo hacía marcando un tiempo de 36:14, sólo 33 segundos peor que el firmado por Roglic.

De esta manera, el líder de Movistar y de esta carrera defenderá el rojo en las dos últimas etapas de montaña. Allí se decidirá la Vuelta a España 2026. El viernes, el pelotón afrontará una etapa de mediamontaña por la provincia de Málaga, que finalizará con una subida de lo más exigente al puerto de categoría especial de Peñas Blancas, en Estepona. Terminará con la etapa reina, en las proximidades de Sierra Nevada el sábado, llegando al Collado del Alguacil, donde se coronará al campeón que se dé el paseo triunfal el domingo a los pies de la Alhambra en Granada.