La convulsa situación que vive la ATP ha derivado en un enfrentamiento de intereses entre los tres tenistas más destacados de la actualidad. Rafael Nadal y Roger Federer han manifestado públicamente su desacuerdo con la decisión de relevar en el cargo de presidente del organismo a Chris Kermode, que fue cesado hace unos días después de una reunión del consejo de jugadores en el que su presidente, Novak Djokovic, y otros tenistas como Isner o Pospisil, decidieron que lo mejor era cambiar de mandatario principal para la ATP.

Nadal se pronunció sobre la no continuidad de Kermode en unas declaraciones en las que se sustrae el molestar del actual número dos del mundo y campeón de 17 Grand Slams por no ser informado de la situación. “Sé que no puedo decir mucho porque decidí desligarme de la política, pero me ha decepcionado mucho que nadie se dignara a llamarme para informarme de esto, de cuál es la verdadera razón por la que Chris no estará más con nosotros”, comentó Nadal.

La destitución de Kermode se fraguó en una reunión del consejo de jugadores, presidido por Novak Djokovic, y en la que se votó para decidir sobre la continuidad del hasta hace unos días máximo mandatario de la ATP. El resultado del proceso fue negativo y en Indian Wells, el mandatario británico ya no será la cara visible del organismo, en una decisión que ha afectado a dos de sus grandes defensores como son Federer y Nadal.

Ambos tenistas, considerados con total merecimiento entre los mejores de la historia, tuvieron una reunión privada en California, coincidiendo con su participación en el primer Masters 1000 del año. Federer desveló que había hablado con Nadal en un encuentro que se alargó “durante varias horas” para tratar de llegar a una solución sobre el futuro de la ATP, y se acordó de Djokovic, quien no pudo acudir a la cita con el suizo alegando falta de tiempo.

“Traté de reunirme con Novak en la fecha límite, antes de la reunión decisiva de la semana pasada. Lamentablemente no tuvo tiempo. Y eso es difícil de entender para mí. Estaba muy ocupado“, dijo Federer sobre sus intentos de reunirse con Djokovic, que accedió a quedar con el suizo “cuando todo estaba ya decidido”, en palabras de Roger.