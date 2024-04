Nadal: «Después de tantos meses no se me van a quitar las dudas»

Rafa Nadal regresó a la acción y logró una nueva victoria en el Conde de Godó cuatro meses después. El tenista balear venció por 6-2 y 6-3 a Cobolli en un partido que duró una hora y 25 minutos. Nada más acabar mostró su felicidad por volver a ganar y sentirse bien sobre la pista de tierra batida. El balear llevaba 682 sin jugar un partido en tierra batida.

«Es un buen comienzo. Después de meses al final cuando vuelves no se me van a quitar las dudas. Cuando uno juega tan poco necesita días. Dentro de lo que cabe ha sido una buena ronda. Él ha cometido errores y he jugado a lo que tenia que jugar. Jugar a lo que más o menos tengo que controlar. Estoy muy feliz», comenzaba diciendo Rafa Nadal.

«Llevo unos meses sin poder sacar. Aunque tenga muchísisma ilusión y hacerlo de la mejor manera, pueden pasar cosas, pero no voy a hacer cosas que salen de la lógica. No voy a a sacar como un loco. Tengo que hacerlo con precaución. Hay momentos que me siento más liberado y otros que fallo más de la cuenta. Es parte de la lógica que me lleva el momento. Es parte de la lógica», añadía el tenista balear frente al público del Conde de Godó.

Mañana se enfrentará a De Miñaur, pero no sabe si podrá seguir el ritmo del australiano: «No me lo he planteado. Creo que es un momento que es difícil plantearme las cosas de manera especifica. A día de hoy es como una selva porque no sabes lo que te puedes encontrar. Me refiero a mí mismo. Voy día a día . He podido jugar bien. Mañana partido de máxima exigencia. Soy consciente que será un ritmo que no sé si seré capaz de aguantarlo».

El tenista balear venció por 6-2 y 6-3 a Cobolli en un partido donde el italiano falló mucho y Nadal no lo desaprovechó. Un encuentro de una hora y 25 minutos para ir cogiendo sensaciones y forma, pero que, como ha comentado, no sabe cómo responderá su cuerpo ante De Miñaur. Un rival de mucha mayor entidad.

Regreso de Nadal 682 días después

682 días es el tiempo que llevaba Rafa Nadal sin pisar la tierra batida. Fue el 5 de junio de 20222 cuando logró su último Roland Garros en París, el que era su decimocuarto. Casi dos años después, el tenista balear se vio preparado para saltar a pista de nuevo. «Me lo tomo como mi último año», confesó Nadal en una rueda de prensa este lunes. Por ello, el público de Barcelona quiso aprovechar del mejor deportista de la historia en España. Porque nunca se sabe si será la última vez que se le vea en este Conde de Godó.