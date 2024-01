Nadal da detalles sobre su lesión: «No es en la misma zona y eso son buenas noticias»

Rafa Nadal anunció en la mañana del domingo la noticia que no queríamos recibir, si bien no son los peores presagios, tras la molestia sufrida en el partido de cuartos de final del torneo ATP 250 de Brisbane. El tenista español no podrá disputar el Open de Australia 2024 debido a un micro desgarro en un músculo, una baja que entristece al mundo del tenis, pero que no viene derivada de una lesión en la misma parte que le obligó a perderse todo el año 2023, algo que hubiera sido mucho más grave para su futuro profesional.

Después de abandonar con gestos de cierta contrariedad el encuentro ante Thompson, tras la finalización de este, Nadal dejó dudas en la rueda de prensa posterior, con respecto a su estado físico. «He sentido una molestia, espero que sólo sea una sobrecarga fuerte», comentó, al tiempo que dejaba claro que no estaba «seguro al 100%» de si podría disputar el primer Grand Slam de la temporada.

Tras aterrizar en Melbourne, sede del Open de Australia, y someterse a las pruebas pertinentes, se confirmaba una pequeña lesión muscular que frena la progresión de Nadal. El español debe renunciar a la disputa el primer gran torneo de la temporada, al ser a cinco sets y debido a la gran exigencia de este. Así lo anunciaba en un comunicado emitido en sus redes sociales oficiales.

«Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar», contaba Nadal, que decía adiós así a la disputa del Open de Australia 2024.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

