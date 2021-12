Las mujeres del Club Balonmano Bolaños de Ciudad Real tendrán el material deportivo y la formación necesarias para dar el salto al balonmano profesional. Este club deportivo, gestado en el seno de un pequeño pueblo de La Mancha que vive de la agricultura, ha sido uno de los ganadores de los Premios Iberdrola SuperA, concretamente en la categoría de Iberdrola SuperA Competición gracias a su proyecto: ‘Manos de Mujer. Competimos para ilusionar’.

Ana María Almansa, presidenta del CB Bolaños, explica que uno de los grandes valores de este equipo es que se creó con el fin de dar la oportunidad a las chicas de practicar deporte. «Eso sí, no hay lavandería, ellas se llevan a casa la ropa, la lavan y la traen para jugar. No hay una sala de fisio digna, por ejemplo. Por eso, ganar este premio es para nosotras futuro y proyección», apunta.

Al recoger el premio, Almansa señaló que era «muy difícil expresar con palabras lo que se siente. Cuando he oído el nombre, casi ni me creía que éramos nosotros. Ha resultado ser una felicidad tremenda. Esto no da un empujón a la ilusión».

Este Club Balonmano Bolaños acumula ya seis temporadas en la División de Honor Plata y ya ha jugado dos fases de ascenso. Compite ahora como Vino Doña Berenguela BM Bolaños por temas de patrocinio y es el segundo del grupo D, por detrás del Soliss BM Pozuelo de Calatrava.

Sobre los Premios Iberdrola SuperA

Los Premios Iberdrola SuperA son una iniciativa que cumple su segunda edición, se enmarcan en el compromiso de la compañía de impulsar la igualdad de género y, concretamente, fomentar la excelencia de la mujer a través de la práctica deportiva.

Con estos reconocimientos, Iberdrola apoya proyectos, programas e iniciativas relacionadas con mujeres y niñas en seis categorías: Deporte Base, Competición, Inclusión, Integración Social, Difusión y Sostenibilidad, que recibirán, cada uno, un premio dotado con 50.000 euros.