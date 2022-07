Muerte súbita de un futbolista de 18 años en Almería: la familia inicia acciones legales

Conmoción y luto en el mundo del fútbol, y en especial en La Mojonera, Almería. Vladimir da Costa, un joven de solo 18 años, murió de forma súbita cuando jugaba un partido de fútbol en la instalaciones del Centro Deportivo 360 en Roquetas del Mar. El jugador se sentía mal y llegó a decir «estoy muerto» tras caerse al césped, pero no se pudo hacer nada por su vida.

Días después se ha conocido que el lugar donde se disputaba el encuentro no disponía de desfibrilador, de ahí que la familia del joven futbolista de La Mojonera CF haya iniciado acciones legales para depurar posibles responsabilidades. El chico de nacionalidad española y 18 años de edad murió tras sufrir un infarto y en Almería todavía están consternados.

«Día triste para La Mojonera C.F. Nuestro Vladi, nuestro amigo, nuestro hermano, te fuiste tan injustamente… Todo tu equipo y todo el club está de luto hoy. No tenemos palabras, sólo un dolor insoportable y un nudo en el estómago. Nuestro más sentido pésame a la familia. Buen viaje, Vladimir…», ha escrito en un comunicado el Ayuntamiento de La Mojonera.

Todo ocurrió el viernes por la noche cuando el joven estaba disputando un partido de fútbol 7 con otros jugadores de diferentes equipos del Poniente almeriense. Al rematar un córner sufrió una caída y quedó inmóvil. No pudieron reanimarle rápido al no disponer de desfibrilador en el campo, mientras que los servicios de emergencia tampoco pudieron hacer nada por la vida de Vladimir da Costa. Ahora, su familia ha iniciado acciones legales para depurar responsabilidades, por lo que se empezará a investigar todo por parte de las autoridades competetentes. En cualquier caso, la pérdida de Vladimir ya no será reparable nunca para una familia que está muerta.