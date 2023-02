Muere en el terremoto el capitán de la selección turca de balonmano

El terremoto de Turquía y Siria sigue añadiendo terribles episodios. La cifra de pérdidas sigue aumentado y uno de ellos que se ha dado a conocer es el capitán de la selección de balonmano del país otomano, Cemal Kütahya, que ha fallecido a raíz de los devastadores seísmos de la semana pasada en el sur del país y su vecino, igual que su hijo de cinco años, ha confirmado la Federación Turca de Balonmano.

«Con profunda tristeza nos hemos enterado de la muerte de Cemal Kütahya, capitán de nuestra selección nacional masculina de balonmano, y de su hijo Çinar Kütahya, que quedaron sepultados bajo los escombros de la casa donde vivían en la ciudad de Antakya», señaló el organismo federativo en un comunicado.

🖤 Terrible noticia que nos llega desde Turquía: el capitán de la selección @Hentbol_Fed🇹🇷, Cemal Kütahya, y su hijo Çinar, han fallecido en los terremotos de la pasada semana 😔

😭 Devastating news from Turkey with the death of Cemal and Çinar Kütahya. Our deepest condolences🙏🏻 https://t.co/CyhKlsWu7v

— RFEBalonmano (@RFEBalonmano) February 14, 2023