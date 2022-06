Muere repentinamente la WAG Lily Pacheco, mujer de un futbolista que jugó en España varios años

Luto, consternación y mucho dolor tras conocerse la repentina muerte de Lily Pacheco, esposa del futbolista Ulises Dávila. La mujer del jugador del Macarthur FC australiano ha perdido la vida a los 31 años y por ahora se desconocen las causas del fallecimiento, que se produjo de madrugada sin que los médicos pudieran hacer nada por su vida.

“Estamos consternados tras enterarnos de que la mujer de Uli Dávila, Lily, ha fallecido de manera trágica en la madrugada. Al club le gustaría expresar sus sentidas condolencias a Uli, Uli Jr y a toda la familia en estos momentos difíciles”, ha expresado en redes sociales su actual club, que ha confirmado la triste noticia.

We are saddened to hear Ulises Dávila’s wife, Lily has tragically passed away overnight.

The club would like to express its heartfelt condolences to Uli, Uli Jnr and the extended family during this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/I9uwYvaiOp

