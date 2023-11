Muere la piloto de 24 años Ashlea Albertson delante de su prometido

El mundo del automovilismo vuelve a estar de luto, en esta ocasión por la muerte de Ashlea Albertson, una joven piloto de 24 años que perdió la vida delante de su prometido. La promesa del mundo del motor no sobrevivió a trágico accidente de tráfico en Indianápolis. Iba de copiloto de su pareja, Jake Kelly, y las primeras informaciones apuntan que estaban haciendo carreras ilegales en plena carretera cuando sucedió todo.

Integrante del equipo Tony Stewart Racing, escudería creada por el personaje homónimo ganador de tres campeonatos NASCAR en la década de los 2000, la piloto Ashlea Albertson también formó parte del All Star Circuit of Champions TQ Midgets y corrió por última vez en Indianápolis una semana antes de su muerte.

Desgraciadamente, Ashlea Albertson murió en un accidente siendo copiloto en un coche particular que se chocó contra otro vehículo. El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana en la Interestatal 65 en dirección norte en el condado de Jackson, aproximadamente una hora al sur de Indianápolis, tal y como informó la policía estatal de Indiana en una publicación de Facebook el pasado viernes.

Según el puesto de policía estatal, un joven de 22 años conducía un Chevrolet Malibu, mientras que un joven de 31 años viajaba en un GMC Terrain, vehículo en el que la joven Albertson iba como pasajera. La policía dice que la evidencia del accidente, que incluye vídeo, mostró que «los dos conductores comenzaron a acelerar rápidamente y se negaron a permitir que el otro vehículo pasara», lo que parece una carrera ilegal.

Cuando el Malibu comenzó a moverse hacia el carril del Terrain, el conductor del Terrain perdió el control y los vehículos chocaron. Albertson salió expulsada del coche uando volcó, añadió la policía. La joven piloto fue trasladada al hospital, donde fue declarada muerta minutos después. Todas las demás personas involucradas (los dos conductores y un pasajero menor en el Malibu) fueron tratadas por lesiones que no ponen en peligro sus vidas en hospitales locales, dijo la policía.

Todd Albertson, el padre de Ashlea, publicó un vídeo en su cuenta Facebook informando a sus fans de su muerte. «Era una buena niña, una mejor persona y le encantaban las carreras, amaba a la comunidad», dijo Todd visiblemente emocionado. La madre de Jake Kelly, que era el prometido de Albertson, publicó también un doloros mensaje en su perfil: «Horrible accidente automovilístico. No hay palabras que puedan expresar lo tristes y conmocionados que estamos todos. ¡Ashlea era un alma hermosa que podía iluminar una habitación con su sonrisa y sus abrazos fueron algunos de los mejores! Ya la extrañamos. La amamos. Por favor oren por mi familia y la de Ashlea durante este momento difícil».

