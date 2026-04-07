Muere Mircea Lucescu, seleccionador de Rumanía y legendario entrenador del Shakhtar

Mircea Lucescu ha muerto a los 80 años, al sufrir un infarto. Días después de dejar de ser seleccionador de Rumanía, tras la eliminación en la repesca del Mundial 2026, el que fuera legendario entrenador del Shakhtar Donetsk ha muerto en el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest. El técnico sufrió una afección cardiaca el pasado 26 de marzo, tras el partido de la selección rumana contra Turquía. Sufrió un doble infarto el jueves y el viernes, quedando en estado crítico. Este martes, ha fallecido.

«El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest informa que hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20:30 horas, se declaró el fallecimiento del Sr. Mircea Lucescu», señala el comunicado emitido por el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest (SUUB).

La trayectoria de Lucescu en los banquillos concluyó con la eliminación de Rumanía en las semifinales de la repesca del Mundial 2026. Cayeron ante Turquía y, ese mismo día, ingresaría para ser intervenido quirúrgicamente. Todo, después de que se sintiera mal durante un entrenamiento. Mientras estaba en el hospital, la Federación Rumana de Fútbol (FRF) informaba de que se ponía fin a su etapa como seleccionador. De hecho, el siguiente partido, un amistoso ante Eslovaquia, lo dirigía Ionel Gane.

Lucescu sufría un infarto y, tras ser intervenido, sufría otro, quedando en la UCI en estado crítico. Según ha informado el propio hospital, el entrenador rumano ha fallecido este martes 7 de abril, a los 80 años de edad.

Lucescu, leyenda del Shakhtar

Aunque en los últimos años se había encargado de la selección de su país natal, Lucescu será recordado por hacer grande al Shakhtar Donetsk. Tras una extensa carrera en los banquillos, que comenzó en 1979, llegaba en 2004 al conjunto ucraniano, con el que ganaría la Copa de la UEFA en 2009, ocho Ligas, siete Supercopas ucranianas y seis Copas. Había logrado ya una Supercopa de Europa en el 2000, cuando entrenaba al Galatasaray, contra el Real Madrid.

En 12 años en el equipo ucraniano, consiguió competir de tú a tú con los grandes equipos del continente, poniendo en aprietos al Barcelona de Guardiola en una Supercopa. De hecho, llegó a tener un enfrentamiento con el catalán, después de caer en el citado encuentro, después de que el Barça marcara un gol sin devolverle la pelota al Shakhtar.

La FRF ha publicado un extenso comunicado lamentando la muerte de Lucescu: «La Federación Rumana de Fútbol expresa su profundo pesar tras el fallecimiento de quien fue, es y seguirá siendo una leyenda absoluta: Mircea Lucescu. Nuestro fútbol pierde hoy no solo a un brillante estratega, sino también a un mentor, un visionario y un símbolo nacional que llevó la bandera tricolor a las más altas cimas del éxito mundial».

«Mircea Lucescu dejó un legado colosal, difícil de igualar en la historia del fútbol. Como jugador, personificaba la elegancia y la inteligencia en el terreno de juego. Emblemático del Dinamo de Bucarest, club con el que conquistó siete títulos de liga, Lucescu también brilló con la selección nacional. El momento cumbre sigue siendo el Mundial de 1970, donde, como capitán de la ‘Generación Guadalajara’, se enfrentó a leyendas como Pelé y Bobby Moore», prosigue el comunicado.