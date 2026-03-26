Güler está a un paso del Mundial 2026: Turquía gana a Rumanía con asistencia del madridista y se mete en la final de la repesca

Turquía se acerca al Mundial 2026 y, con ella, Arda Güler. La selección otomana está a un paso de clasificarse para la cita que se celebrará en verano en Estados Unidos, México y Canadá, después de meterse en la final de la repesca europea tras superar a Rumanía en semifinales por la mínima. En un partido celebrado en Estambul, el conjunto local se impuso por 1-0 gracias a un gol de Kadioglu en la segunda mitad, con un pase excepcional del madridista. Se medirán en la final que decidirá uno de los últimos billetes al Mundial al ganador del Eslovaquia–Kosovo.

El jugador del Real Madrid tuvo la llave de la eliminatoria. Decidió con un centro al espacio para la llegada de Kadioglu. El futbolista del Brighton sorprendió a la defensa, aprovechó la maravillosa asistencia de Güler y batió a Radu, portero del Celta. De esta forma, se ponía por delante en el marcador Turquía en el 53′, un resultado que no variaría.