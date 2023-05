Muere Iñaki Alkiza, ex presidente de la Real Sociedad

La Real Sociedad está de luto tras el fallecimiento de Iñaki Alkiza, ex jugador y ex presidente del conjunto txuri urdin entre 1983 y 1992, a los 89 años, según ha confirmado este martes la entidad donostiarra. «Hoy es un día triste para la familia txuri urdin. Ha fallecido Iñaki Alkiza, ex jugador y ex presidente del club. Queremos mandar un abrazo enorme tanto a su hijo Bittor como a sus familiares y allegados. Goian bego», comunicó el club vasco.

Alkiza, padre del también ex jugador de la Real Sociedad, Bittor Alkiza, fue el responsable de abrir el club a la llegada de extranjeros y del cambio de Atotxa a Anoeta. Durante su etapa como jugador, Alkiza, disputó 73 partidos como txuri urdin. Su debut se produjo el 1 de abril de 1956 frente al Atlético de Madrid. A lo largo de toda su trayectoria en la Real, el delantero marcó nueve goles.

Al terminar su carrera formó parte de la junta directiva que presidía José Luis Orbegozo, al que sucedió en el cargo de presidente en 1983 para dar continuidad a la gran época del cuadro vasco con el título de Copa de 1987. Alkiza se mantuvo en el puesto durante nueve años, hasta que fue reemplazado por Luis Uranga en el año 1992.

Durante su tiempo como presidente, la Real Sociedad conquistó el título de Copa del Rey de 1987 en La Romareda, y el año siguiente fue subcampeón de Liga y Copa. Además, el conjunto guipuzcoano se clasificó dos veces para competiciones europeas, jugando en el Viejo Continente en las temporadas 1989-90 y 1991-92. Entre las principales medidas tomadas durante su gestión, Alkiza promovió la construcción del Estadio de Anoeta, abrió la llegada al club de jugadores extranjeros y lideró la conversión del mismo en Sociedad Anónima Deportiva. Su hijo Bittor también vistió la elástica blanquiazul y la del Athletic, y a día de hoy es la mano derecha de Jagoba Arrasate en Osasuna.